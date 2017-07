En rolig nattevakt og en norsk-polakk var det som skulle til for å løse Catos’ gåte om hvem som er eieren av kameraet han fant på vei ned fra Denali (6190 moh.).

«Dette er helt utrolig, jeg var redd for at det var forsvunnet for godt. Det er virkelig et mirakel at snøen ikke har dekket det før du gikk forbi, en hel uke etter meg.»

Det skrev eier av kameraet, Dariusz Janusz, til Cato Risløw på Facebook i dag, mandag.

– Gjort på en halvtime

Lørdag kveld kontaktet Risløw BT for å nå ut til flere som kunne hjelpe ham med å spore opp eieren av kameraet som noen hadde mistet i snøen på vei ned fra Denali, Nord-Amerikas’s høyeste punkt.

Natt til søndag tok Leif-Rune Eide, som jobber nattevakt ved en institusjon, kontakt med BT, og sa han hadde funnet frem til den riktige eieren.

Det var de indonesiske jentene, avbildet sammen med de to polske, som ledet ham i riktig retning.

– Jeg visste at i Asia er det en del jenter som får sponset slike turer. Jeg fant en twitterkonto som var opprettet for slik sponsing, som tok meg videre til en artikkel som var skrevet om jentene, sier Eide.

Dariusz Janusz

Eide forsto ingenting av hva som sto i artikkelen, men han fant jentenes navn, og sporet dem opp på Facebook.

– Det tok en halvtime det, så var de funnet. Det er noe å gjøre på når man må sitte der som nattevakt uansett. Jeg har etter hvert blitt god på å finne de rette søkemetodene, for å løse gåter som denne, forteller Eide.

Enda en detektiv

De indonesiske jentene bekreftet at det var dem, og videresendte Eide til den riktige eieren av kameraet, Darek Janusz, avbildet til høyre på bildet nedenfor.

Det viste seg av Janusz bor i Illinois, USA.

Privat

På en annen kant, nærmere bestemt på Laksevåg, arbeidet Maja Bjørkhaug med samme mysterium.

Bjørkhaug er polsk og har bodd på Laksevåg i 15 år. Da hun leste artikkelen i BT, kontaktet hun en lokalavis i Zakopane i Polen, som la ut lenken til BT på sin Facebook-side.

– Avisen leses av polakker som bor i USA. Zakopane er en by i fjellet som har et stort klatremiljø.

Fem minutter etter at lenken var lagt ut, kom det respons.

– Det var noen bekjente av klatrerne som responderte, de førte meg videre til de rette eierne.

Sosiale medier og engasjerte folk

Både Maja Bjørkhaug og Leif-Rune Eide kontaktet Cato Risløw med den nye informasjonen.

Risløw tok kontakt med eieren, Janusz, direkte.

– Han ble veldig takknemlig, og sa at dette var de eneste bildene han hadde som dekket turen deres fra begynnelse til slutt.

Risløw er glad for all hjelp han har fått.

– Jeg er mest overrasket over hvor fort det gikk å finne dem. Sosiale medier og engasjerte folk er uten tvil en kraftig kombinasjon, sier Risløw.