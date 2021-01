Ingen funn fra søket i Gjerdrum i natt

Det er mandag morgen pause i søket, som gjenopptas i 8–9-tiden. Fem av de syv omkomne er identifisert.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Redningsmannskapene fortsatte gjennom natten letingen etter overlevende etter leirskredet på Ask i Gjerdrum.

– Det er ikke gjort nye funn i natt, og søket fortsetter, sier operasjonsleder Gisle Sveen i Øst politidistrikt til NTB i 4.30-tiden mandag morgen.

Til TV 2 opplyser politiet at letemannskaper og hunder nå er hentet ut fra skredområdet for å hvile og at det aktive søket gjenopptas i 8-9-tiden. Området overvåkes i mellomtiden fra utsiden av skredet.

Les også Her er redningsteamet fra Bergen på plass i Gjerdrum

Sveen understreker at det fortsatt søkes med håp om å finne overlevende.

Politiet fortsatte søket i Gjerdrum natt til mandag. Det ble ingen funn. Foto: Tor Erik Schrøder

Fem personer identifisert

I alt ti personer var savnet etter skredet som gikk natt til onsdag 30. desember. Søndag ble tre døde personer hentet ut av skredområdet, og dermed er i alt syv personer bekreftet omkommet.

De fem som nå er bekreftet omkommet er:

Marius Brustad (f. 1991) – funnet søndag

Alma Grymyr Jansen (f. 2018) – funnet lørdag

Bjørn-Ivar Grymyr Jansen (f. 1980) – funnet lørdag

Lisbeth Neraas (f. 1966) – funnet lørdag

Eirik Grønolen (f. 1989) – funnet fredag

Identiteten til to personer som ble funnet omkommet søndag, er foreløpig ikke offentliggjort. Tre personer har fortsatt status som savnet etter skredet.

Avhengig av hulrom

Innsatsleder helse Gunnar Farstad fortalte på en pressebrifingen søndag kveld at det ikke er umulig at noen kan ha overlevd, til tross for den kalde temperaturen.

Forutsetningen er at de ligger i et hulrom i en bygningsmasse, sa han.

– Det er historier fra andre steder i verden, riktignok stor sett med høyere temperatur, der man har overlevd lenge. Det avhenger av at man befinner seg i et hulrom der det også er isolasjon, sa Farstad.