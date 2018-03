Sju unge nordmenn er kasta av danskebåten etter eit masseslagsmål på ferja frå Bergen til Hirtshals i natt.

Dei sju er nå sett av på kaien i Hirtshals.

– Dei må finne seg ein annan reisemåte heim. Hos oss er dei ikkje velkomne, seier konsernsjef Rickard Ternblom i Fjord Line til Bergens Tidende.

Ifølgje danske TV2 Nord var det eit «kjempeslagsmål» på ferja, som går i rute Bergen-Stavanger- Hirtshals.

– Vi var oppe og assisterte ferja, men etterpå bad vi dei om å vende attende til Norge. Slagsmålet skjedde i norsk farvatn, og det var berre nordmenn om bord, så det er Noregs ansvar. Fleire av dei vil bli sikta for vald, seier vaktsjef Poul Badsberg hos politiet på Nordjylland til TV 2 Nord.

Bursdagsgjestar frå Stavanger

Konsernsjef Ternblom stadfestar at det var bråk om bord.

– Eg har fått opplyst at det var ei gruppe på 35 nordmenn som gjekk om bord i Stavanger. Dei skulle feire ein fødselsdag. Det vart etter kvart dårleg stemning internt i gruppa. Det vart slagsmål, og sju av personane vart veldig aktive. Dei hamna alle i arresten på båten, seier Ternblom.

Båten tek ca. 600 passasjerar, og på ein normal dag går ca. 2/3 av desse på i Bergen, ifølgje konsernsjefen.

– Dei andre gjestane skal knapt har merka bråket. Slagsmålet skjedde i eit separat rom, i samband med bursdagsfeiringa, seier Ternblom. Fødselsdagsselskapet var alle i 25–30-årsalderen, opplyser han.

– Alle var i same gruppe

Båten heldt ruta til Hirtshals, og var laurdag formiddag på veg attende til Noreg som normalt – utan dei mest ivrige kamphanane.

– Slik er det. Vi må ta omsyn til alle dei andre gjestane, og vil ikkje ha med oss bråkmakarar, seier Ternblom.

TV2 Nord melde laurdag formiddag at det skal ha vore to ulike selskap som støytte saman på båten, og at 400 unge nordmenn vart sendt attende til Noreg etter bråket.

– Dette stemmer ikkje. Så vidt eg veit, var alle dei som slost med i den same gruppa. Og ingen er sendt attende til Noreg. Båten går som normalt med alle gjestane, med unntak av dei sju som vi har forlate i Danmark, seier konsernsjef Ternblom i Fjord Line.