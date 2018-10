I neste uke blir det holdt minnestund på akademiet der den avdøde bergensstudenten hadde praksis.

– Det er bare tragisk, sier Angelina Naidu, rektor ved Cape Academy of Maths, Science and Technology i Cape Town.

Natt til mandag omkom bergensstudenten Vilde Marie Aanderaa (25) i en trafikkulykke i Sør-Afrika.

– På vegne av akademiet vil jeg kondolere familie, venner og medstudenter. Vi ønsker å støtte dem så godt vi kan, sier Naidu.

Akademiet er kjent for å utdanne talentfulle studenter fra fattige familier. Hvert år tar de imot tre til fire utvekslingsstudenter fra Norge. De bor i Cape Town fra august til november mens de underviser og studerer ved akademiet.

Til sammen var tre UiB-studenter involvert i trafikkulykken. Alle var utvekslingsstudenter ved The Cape Town Academy of Maths, Science and Technology. De to øvrige, en mann og en kvinne, skal ikke være kritisk skadet.

– Det kom som et sjokk på oss alle, Angelina Naidu.

Denne uken er det høstferie, men når studentene møtes igjen i neste uke, vil det bli arrangert minnestund, opplyser rektoren.

– 12. oktober samles alle de 600 studenete for å minnes hun som er borte.

UiB og Sjømannskirken rykket ut

Instituttleder for biovitenskap, Ørjan Totland, er nå i Cape Town for å bistå studentene.

– Akkurat nå er jeg på sykehuset, og er i dialog med de studentene som er her. Seinere i dag skal vi ha et informasjonsmøte for de andre studentene som befinner seg i området, sier Totland på telefon fra Cape Town.

Totland vet ennå ikke hvor lenge han vil bli i Sør-Afrika.

– Jeg kommer til å bli værende helt til jeg føler at det er riktig å reise hjem igjen. Min hovedoppgave er nå å være her for studentene og å holde UiB oppdatert på hva som konkret skjer videre, sier Totland.

– Medmenneske i en vanskelig tid

Onsdag ettermiddag landet en prest fra Sjømannskirken i Cape Town. Han ønsker ikke å snakke med pressen, men regionleder i Sjømannskirken, Petter Skants, har lang erfaring i krisehåndtering.

– Det er mange involverte i denne saken. Vi prøver å støtte dem som ønsker det. Det er naturlig at vi er til stede når noe dramatisk skjer, sier Skants.

Sjømannskirken har en prest som reiser rundt i Afrika og bistår nordmenn i vanskelige situasjoner.

– Den ambulerende presten vil blant annet ta kontakt med venner og studentgruppen.

– Hva sier dere til de pårørende?

– Vi møter dem med dyp respekt. Noen vil være stille, andre vil prate mye om ulykken og den døde. For oss handler det om å være medmenneske i en vanskelig tid.