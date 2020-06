De fleste barnevern går mot større enheter. At Samnanger vil det motsatte, gjør tjenesten sårbar, mener forsker.

Både forsker og stortingspolitiker er bekymret for at Samnanger vil tilbake til egen barnevernstjeneste. Et oppgulp fra kommunereformen, mener ordføreren.

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Øivin Christiansen har forsket på barnevernet i en årrekke. Han mener små barnevernskontor blir såbare og lite stabile. Foto: Rune Sævig