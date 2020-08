Her spiser du den beste kebaben, slik kommer du deg fra A til B - og her trener du gratis

Velkommen til Bergen, studenter! Dette er tipsene for en god studietid.

Fadderuken er for mange tid for fest, moro og rare kostymer. Her kan du blant annet lese om hvordan årets spesielle fadderuke blir. Foto: Paul S. Amundsen (arkiv)

Leser du dette er sjansen stor for at du har blitt student Bergen. I så fall: Gratulerer!

Byen deler du med rundt 30.000 andre studenter – og nærmere 300.000 bergensere. Vi er stolte av Tripadvisors topplister over ting å gjøre i Bergen, men vi har selvfølgelig mer å by på enn Fløyen, Bryggen og buekorps.

Så hva bør du få med deg i Bergen?

Under har vi samlet noen av de beste BT-sakene som kan være nyttige for studenter og andre tilflyttere til Bergen.

1. En utepils i solen?

Når solen titter frem, strømmer mange bergensere til uteserveringene med mest sol. Foto: Silje Katrine Robinson (arkiv)

Bergen har en rekke spisesteder dersom budsjettet strekker litt lengre enn til nudler og havregryn. For at du ikke skal bruke opp pengene på å teste hver og én, har BT gjort det for deg:

Det er ingen hemmelighet at studenter vil vite hvor man får kjøpt god (og billig) kebab. Når du trasker hjem etter en fuktig kveld i fadderuken, kan du prøve å huske tilbake til denne:

1. juni fikk serveringssteder som ikke selger mat lov til å åpne igjen, så lenge de lokale smittevernsreglene holdes. Men regjeringen har bestemt at skjenkingen skal stanse ved midnatt.

Du får dermed ingen oversikt over de feteste dansegulvene i denne omgang, men vi kan i det minste fortelle deg hvilke uteplasser som har mest sol:

2. Ut på tur – aldri sur

På fine dager er det populært med både telt og hengekøyer i Bergens fjellområder. Du må bare vite hvor det faktisk er lov. Foto: Marita Aarekol (arkiv)

Byfjellene er en gave for den som liker turer og friluftsliv. Med syv fjell og mange flere turløyper har du nok å velge i for tre, fem eller mange flere år i Bergen.

Allemannsretten gjelder også i byfjellene. Det betyr at du fritt kan sette opp teltet eller hengekøyen din – de fleste steder. Dette er Bergen kommunes regler for friluftsliv:

Les saken: Slik er reglene for friluftslivet

Fløyfjellet, bedre kjent som Fløyen, kan tas både til fots og med bane fra sentrum. Derfra er det bare å velge og vrake hvis du vil ta turen videre, enten til Rundemanen eller over Vidden til Ulriken. Er du litt sprekere kan du ta turen opp Permisjonsstien, og hvis du er enda sprekere, kan du ta tiden opp Stoltzekleiven. Men vil du slippe å gå i flokk på finværsdager, bør du sjekke ut disse turene:

Les saken: Dette er alternativene til Fløyen, Ulriken og Stoltzen

Om du er typen som liker deg i friluft fremfor i et treningssenter, finnes det minst 13 utendørs treningsparker i Bergen som er gratis å bruke:

3. Glem ikke hvorfor du er her

De nye studentene ved UiB møtes vanligvis til åpningsseremoni på Muséplassen, men i år blir det digitalt oppmøte. Foto: Rune Sævig (arkiv)

Studiestart er alltid spesielt, men i år mer enn tidligere. Her kan du lese om noe av det som venter deg:

Studietiden kan være vanskelig. Ny by, ny studiehverdag og nye mennesker. Ifølge Shot-undersøkelsen fra 2019 oppgir 29 prosent av norske studenter at de ofte, eller svært ofte, er ensomme. Da kan det være greit med noen råd i forkant:

Les saken: Her er rådgiverens beste tips til nye studenter

4. Sandviken, Møhlenpris eller Nordnes? Uansett: Dette har du krav på.

I 2011 skrev BT om dette hybelhuset i Bergen Foto: Sean Meling Murray (arkiv)

I juli tok BT-kommentator Jens Kihl et oppgjør med boligmarkedet for unge i Bergen. Her kan du lese litt om hvordan noen mener det står til med leiemarkedet du kanskje selv er en del av:

Les saken: Kjære student: velkomen til Bergen. Her skal du bu dyrt. Og dårleg.

Heldigvis finnes det ting du kan gjøre. I denne saken er det tips til både før og etter at du har signert en kontrakt som leietaker:

Les saken: Visning, rømningsveier og endret husleie: Dette bør du vite før du skal leie leilighet i Bergen

5. Slik kommer du deg fra A til B

I sommer har deler av Bybanen vært stengt, og siste holdeplass før sentrum har vært Nygård. Fra 9. august kan man igjen ta banen helt inn til Byparken. Foto: Paul S. Amundsen

I Bergen er det Skyss som står for mesteparten av kollektivtrafikken. Bussene tar deg til både byens fineste badeplasser eller lekeplasser hvis du har barn, mens Bybanen har rundt 30 ulike holdeplasser mellom flyplassen og sentrum.

For mange studenter er en tur innom et av de store møbelvarehusene uunngåelig. En gratisbuss og flere rutebusser tar deg til Ikea. Hvis du vil unngå lange køer og kaos, bør du ta turen disse klokkeslettene:

Studenter må betale full pris for en enkeltbillett, men med periodekort kan du spare noen kroner. Faktisk skal det snart bli billigere med månedskort. Bare ikke glem studentbevis:

Et annet alternativ er å sykle. For eksempel strekker bysyklene seg fra Sandviken i nord til Brann Stadion i sør.

Det er imidlertid ikke alltid bysykler er ledige når du trenger en. Med BTs interaktive kart kan du sjekke hvor tilgjengelige bysyklene er i nærheten av der du bor, studerer eller jobber:

For ikke å glemme elløperhjulene – ja, vi sier løperhjul på bergensk – som har skapt bråk denne sommeren:

6. Én krone her, én krone der

Christoffer Høsøien planlegger innkjøpene sine nøye. Det er ett av hans beste råd for å få en bedre studentøkonomi. Foto: Bård Bøe (arkiv)

123.519 kroner. Det er støtten man får i form av lån og stipend for studieåret 2020–2021. Så hvordan få mest mulig ut av pengene?

Det finnes flere måter å spise billig på, og ikke minst bidra til mindre matsvinn. Her får du middag til en femtilapp:

Les saken: Ved hjelp av denne appen kan du hente mat som ellers ville blitt kastet

Her er noen tips til hvordan pengene kan strekke lengst mulig:

Er du ny i Bergen er sjansen til stede for at du trenger noen nye møbler og andre ting til hybelen. Før du kaster deg rundt og bruker mer penger enn nødvendig, kan det være lurt å lese denne:

7. Hold deg oppdatert

Les også Passord for studenter og ansatte på NHH ble funnet på hacker­forum. Nå forventer student­foreningen en forklaring.

