Podkast: – Jeg tror ikke folk skjønner hvor stort dette markedet er

Til vanlig studerer han for å bli megler. På fritiden lager han russelåter som dj ronkemix.

Dj ronkemix, Hunkman og Bigdickjan har russelåten klar. Foto: Alice Bratshaug

«Hva skjedde» er Bergens Tidendes nye podkast. Hver uke skal vi gi deg historiene bak nyhetene fortalt av dem som var der.

Russemusikk har gått fra å være en gutteromshobby til big business. Hva skal til for å lykkes som russelåtprodusent? Dj ronkemix og kompisene var irritert over at det bare var folk fra Østlandet som produserte russelåter. Nå vil de putte Bergen på kartet.

Publisert Publisert: 3. mai 2021 07:36