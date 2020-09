Stjal fra selvbetjeningsboder - nå frykter fruktbonden for Hardangers omdømme

Salgsbodene langs veiene i Hardanger er basert på ærlighet og tillit. Sist helg ble de raidet, både for penger, eplesaft og bakervarer.

Eplebonden Kjetil Lerfall i Hardanger driver også selvbetjeningsbod for frukt og eplemost. Da han sjekket boden sist helg, hadde noen stjålet pengeskrinet. Foto: Eirik Brekke

Eplebonden Kjetil Lerfall på Alsåker i Hardanger er bekymret. Hver dag i sesongen fyller han boden ved fylkesvei 550 med egenprodusert eplemost. Folk som forsyner seg inviteres til å enten legge igjen penger i et skrin, eller betale med Vipps.

Selv følger han ikke med alle som henter varer fra boden. Lerfall stoler på folk, og regner med de betaler.

Det har gått fint – helt inntil forrige helg. Da var pengeskrinet med dagens omsetning stjålet.

– Skader Hardangers omdømme

– Vi sjekker boden en gang for dagen. De fleste betaler med Vipps, og det er stort sett bare noen hundre kroner og vekslepenger i skrinet. Det er tillitsbruddet som bekymrer meg. Det skader Hardangers omdømme. Noen har tydeligvis tatt for seg bod etter bod langs fjorden på jakt etter penger og varer. Det er trist å oppleve for oss som driver selvbetjeningsbodene, sier Lerfall.

Tidligere i sesongen har han også moreller og epler til salgs i boden.

– Viser dette at du stoler du for mye på folk?

– Jeg håper ikke det. Bodene er et viktig innslag langs veien, ikke minst for turistene, og verdi som merkevare for Hardanger. Vi vil forsøke å fortsette, sier Lerfall.

Kjetil Lerfall presser epler som blir til eplemost. Han selger store deler av produksjonen i sin egen selvbetjeningsbod. Foto: Eirik Brekke

Gikk systematisk til verks

Det var natt til søndag for en uke siden at flere småprodusenter rundt Alsåker, Utne og innover Sørfjorden meldte til politiet om at det manglet både penger og varer fra bodene. Politiet tror noen har gått systematisk til verks. Noen steder var bare pengene forsvunnet, mens andre steder var både penger og varer borte.

Torild Skiaker Mælen driver Hardanger Gjestegård på Alsåker, der også gjerningsmennene hadde stoppet ved selvbetjeningsboden.

– Vi oppdaget tyveriet søndag morgen. Boden står ganske langt fra huset. Vi følger ikke alltid med hvem som handler, og i hvert fall ikke om natten. Det var skuffende å oppdage at noen faktisk stjeler fra oss, sier Mælen.

Hos henne fikk tyvene med seg pengeskrinet med ett par hundre kroner, 10 pakker med saft på hver tre liter, og noe bakst som sto for salg. Samlet verdi noen tusen kroner.

En fin biintekt

– Vi får mange kommentarer fra forbipasserende som setter pris på tilbudet og varene vi har. Nå er vi lei oss, men vi vil gjerne stole på folk. Derfor velger vi å fortsette med salgsboden, sier Mælen.

Det er tredje sesongen Mælen driver salg langs veien, men første gang de er utsatt for tyveri.

– Vi selger epler, eplesaft, bakst, syltetøy og eplemost. Faktisk utgjør det en fin biinntekt, og i tillegg et litt romantisk innslag langs veien, sier Mælen.

Kjetil Lerfall håper å kunne stole på kundene selv etter å ha opplevd tyveri. Foto: Eirik Brekke

Janneke Johansen i Vines Gard og Hytter som ligger nærmere Utne, selger plommer fra egen gård og egg fra eget hønseri. Hos henne var det pengeskrinet som forsvant.

Johansen frykter gjerningsmennene bryter ned en tradisjon og særtrekk som er viktigere for Hardanger enn det gjerningsmennene selv skjønner.

– Verdens enkleste tyveri

–Det er verdens enkleste sak å stjele fra bodene, om noen ønsker det. Vi stoler på at folk legger igjen penger når de forsyner seg. Dette er en del av Hardangers kulturelle kapital. Nå har noen brutt tilliten, sier Johansen.

For Vines Gård og Hytter dreide deg seg bare om småbeløp. Eggene sto igjen i boden, og plommesesongen er over.

– Det er jo noen som sier at vi må regne med at varer og penger stjeles når vi er så dum at vi stoler på folk. Det går jeg ikke med på, sier Johansen.

– Hadde dette vært Tyskland, så...

Hun er stolt over tradisjonen som mange utenlandske turister latt seg overraske over. Det fortelles blant annet en historie om en tysker som utbrøt:

« Hadde dette vært i Tyskland ville folk først tatt pengene, så frukten og deretter hele boden.»

– Det sies også at sist det var tyveriraid gikk det en stund før mange småprodusenter igjen turte å ta ut varene. Jeg håper ikke det skjer nå, sier Johansen.

Politioverbetjent Øystein Torsnes ved Hardanger lensmannskontor sier det er går tre-fire år mellom hver gang politiet får melding om tyveri fra selvbetjeningsbodene.

– Vi synes saken er alvorlig nettopp fordi dette er en ordning som bygger på tillit mellom bonde og kunde. Dette tillitsforholdet vil vi opprettholde, og søker derfor tisp i saken, sier Torsnes.

– Noen idioter ødelegger

Til Hardanger Folkeblad sa Torsnes sist uke:

– Systemet fungerer egentlig fantastisk fint helt til det kommer noen idioter og skal ødelegge!

Også i Sogn er det flere selvbetjeningsboder for frukt og grønnsaker. En av dem drives av Blaaflat gard ved Joker Ljøsne ved E16 gjennom Lærdal.

De har fastmonterte kasser med lås der folk skal betale for frukten. I tillegg bruker de Vipps.

– Kassen kan ikke fjernes, så vi har ikke opplevd at penger har forsvunnet. Men vi har jo noe svinn – at folk forsyner seg med frukt uten å betale. Vi tenker slik at svinnet ikke er større enn at ubetjent salg likevel er mer lønnsomt en om man skulle ha hatt betjente boder, sier Ine Nyseth som driver gården sammen med mannen Harald Blaaflat Mundal.

Nesten all frukt som produseres på gården selges fra selvbetjeningsboden. Det dreier seg om epler, pærer, plommer og moreller.

– Det er trist å høre om raidet i Hardanger, men vi kan ikke la oss stoppe av det, sier Nyseth.