– Vi kan ikke ha det sånn at barns personvern har så liten verdi som det vi opplever nå

Kunnskapsminister Trine Skei Grande vil vurdere nasjonale tiltak for å sikre elevenes personopplysninger.

Publisert Publisert Nå nettopp

BEKYMRET: Kunnskapsminister Trine Skei Grande ønsker å lære av helseminister Bent Høie for å sikre norske elevers personvern. Foto: Knut Egil Wang

Les alle sakene om Den mislykkede innføringen av skoleappen Vigilo har ført til oppvask. BT har avdekket en rekke tabber med alvorlige konsekvenser. Her er våre saker.

– Vi har fått et skikkelig varsku. Systemene som skal sikre informasjonssikkerhet og personvern er ikke gode nok, sier Trine Skei Grande.

I høst ble det kjent at foreldre som ikke skulle hatt det, fikk tilgang til informasjon om barn på hemmelig adresse gjennom skoleappen Vigilo.

Byråden gikk av

Saken resulterte i at skolebyråd Linn Kristin Engø gikk av etter et mistillitsforslag.

Kunnskapsminister Trine Skei Grande mener saken illustrerer utfordringene for norske kommuner.

– Når en stor kommune som Bergen opplever dette, hvilke utfordringer har ikke da de mange små kommunene som bruker de samme systemene, sier Grande.

Tidligere denne uken møtte kunnskapsministeren Datatilsynet for å diskutere spørsmål rundt barn og unges personvern.

– Fått en god start

Trine Skei Grande varsler at hun vil vurdere nasjonale tiltak.

I dag er det den enkelte kommune som har ansvaret for at opplysninger om elevene ikke kommer på avveie.

Grande mener at nasjonale myndigheter i større grad må bidra til å sette kommunene i stand til å håndtere utfordringene.

– Jeg har ikke alle svarene på hvordan dette skal gjøres. Men vi har nå fått en god start på arbeidet sammen med Datatilsynet, sier kunnskapsministeren.

MØTTE DATATILSYNET: Kunnskapsminister Trine Skei Grande inviterte Datatilsynet til møte for å diskutere barn og unges personvern. Foto: Knut Egil Wang

Må stille krav til leverandørene

Utfordringene knyttet til personvern i norsk skole er todelt, mener kunnskapsministeren.

Det handler både om å sikre systemene som organiserer skolen, og om hvilken informasjon leverandører kan samle om elevene.

– Norge som nasjon har en helt annen forhandlingskraft enn en enkelt kommune når det gjelder å stille krav til leverandører. Det i seg selv er en god grunn til å se på nasjonale grep i forhold til personvern i skolen, sier Grande.

Hun understreker at det haster å få i gang dette arbeidet.

– Kan ikke ha det sånn

– En av de tingene som bekymrer meg mest er at vi vil kunne få en generasjon av barn og unge som ikke har respekt for personvern. At de tenker at det ikke er så nøye at opplysninger om dem blir delt, sier Grande.

– Vi kan ikke ha det sånn at barns personvern har så liten verdi som det vi opplever nå, understreker kunnskapsministeren.

Skal lære av helseministeren

Trine Skei Grande ønsker å lære av det helsesektoren har gjort i forhold til digitalisering og personvern.

– Jeg tror de har hatt noen kvalitetskriterier som kunnskapsfeltet kan lære av. Derfor ønsker jeg å bruke tid sammen med Bent Høie for å se på overføringsverdien av disse erfaringene, sier hun.

Publisert Publisert: 13. februar 2020 05:36

Den mislykkede innføringen av skoleappen Vigilo har ført til oppvask. BT har avdekket en rekke tabber med alvorlige konsekvenser. Her er våre saker.

Les også

Mest lest akkurat nå