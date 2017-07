Eldre mann fratatt førerkortet etter dødsulykken i Raunekleivtunnel.

Det var en belgisk mann (58) som omkom på fylkesvei 7 i Samnanger tirsdag. Den omkomne var i et turfølge på 10 personer, som var på sykkelferie i Norge. Ifølge fungerende lensmann i Kvam og Samnanger, Marit Erstad, hadde den omkomne en bror med i følget.

Turfølget overnattet på Voss i natt og ble der fulgt opp av kommunens kriseteam.

Oppfølging av kriseteam

58-åringen lå sist i en gruppe på åtte da ulykken skjedde. De to siste lå et stykke lenger bak, og ingen i følget var vitne til hendelsen.

Men vitner i en møtende bil skal ha forklart at syklisten ble påkjørt bakfra av en bil.

Den antatte ulykkessjåføren, en mann i midten av 80-årene, kjørte videre etter ulykken, men ble stoppet like etter. Ifølge Erstad skal han ha forklart at han ikke merket at han var borti syklisten.

Han får også nå oppfølging av et kriseteam, og vil bli avhørt nærmere på et senere tidspunkt.

– Både ulykkesbil og sykkelen undersøkes nå av krimteknikere fra Vest politidistrikt, sier Marit Erstad.

Omkjøring ikke merket

I Vegvesenet sin region vest er det bare cirka 16 prosent av riksveiene som er tilrettelagt med gang- og sykkelvei. På rundt 500 kilometer av veiene som ikke har egen sykkelsti, er det mulig å sykle langs kommunal- eller fylkeskommunal vei i stedet.

Raunekleivtunnelen hadde ikke sykkelforbud, men hadde en alternativ omkjøringsvei.

Den er ifølge NRK Hordaland ikke skiltet.

Seks prosent av riksveinettet er tunneler med sykkelforbud uten omkjøringsalternativ.

Fraråder generelt

– Vil du fraråde syklister å bruke Raunekleivtunnelen?

– Generelt vil jeg fraråde syklister å sykle gjennom tunneler hvis det finnes alternative veier, sier fungerende lensmann.

På en internasjonal guideside, som beskriver sikre og usikre tunneler, er Raunekleivtunnelen beskrevet som en rett tunnel med trafikk som kan være sterk. Det er der opplyst om at det finnes en alternativ rute.

Ifølge Statens vegvesen sin database over trafikkulykker, har det ikke vært sykkelulykker i den 250 meter lange tunnelen tidligere.