Databrudd stenger Janusfabrikken

For andre dag på rad står produksjonen på tekstilfabrikken i Arna etter et kabelbrudd hos IT-leverandøren Evry.

PRODUKSJONSSTANS: Maskinene står for andre dag på rad på Janusfabrikken. Foto: Jan M. Lillebø (akriv)

– Vi fikk et databrudd rundt klokken 10 i går. Siden har maskinene stått, sier administrerende direktør på Janusfabrikken, Arne Fonneland.

Årsaken til dataproblemene er et kabelbrudd hos IT-leverandøren Evry. Hele produksjonen er avhengig av serverne som tekstilbedriften nå har mistet kontakten med.

– For et par år siden gjorde vi en riskovurdering og la serverne våre ut til en ekstern leverandør for å sikre oppetid til enhver tid. Nå er det imidlertid oppstått et brudd på både hovedlinjen og backuplinjen, og vi står her avskåret fra å gjøre jobben vår, sier Fonneland til BT.

SENDER ANSATTE HJEM: Administerende direktør på Janusfabrikken, Arne Fonneland, her ved en tidligere anledning. Foto: Rune Sævig

Produksjonstap på 20.000 plagg

Det går hardt utover fabrikken i Arna, som også mister inntekter fra nettbutikken som følge av kabelbruddet.

– Nettbutikken vår har om lag 300 handlende kunder daglig som nå møter stengte dører. Fordi nettbutikken er nede, får vi heller ikke varslet dem, sier en litt oppgitt fabrikksjef til BT.

Ukentlig produserer Janus 50.000 plagg, noe som utgjør et produksjonstap på 20.000 plagg de siste to dagene.

– Hvor store tap er det snakk om?

– Selve produksjonen vil vi hente inn igjen gjennom overtid utover våren, men hvor mye det vil utgjøre i kroner og øre kan jeg ikke uttale meg om nå. Det at nettsiden vår er nede på en fredag i februar kan derimot fort utgjøre mellom 200 og 300.000 kroner, sier Fonneland.

Har funnet feilen

Evry jobber på spreng for å løse problemene.

– Nå har vi akkurat funnet den konkrete kabelen som har forårsaket bruddet. Teknikerne våre er nå i ferd med å rette denne feilen, og vi ser nå at trafikken begynner å komme i gang igjen for en del kunder, sier kommunikasjonssjef i Evry, Geir Remman, til BT like etter klokken 12.

Han understreker at Janusfabrikken er høyt prioritert.

– Vi vil ha løpende dialog med Janus for å sikre at tjenestene fungerer optimalt. Håpet vårt er at nettbutikken deres vil være oppe igjen i løpet av dagen, sier Remman.

Har vasket vinduene

I mellomtiden har Fonneland begynt å sende sine ansatte hjem for helgen.

Totalt er det 120 personer som er ansatt i bedriften. 90 av disse jobber i fabrikken.

– Vi har gjort litt forefallende arbeid, og har i det minste fått vasket vinduene, sier Fonneland.

Han vil foreløpig ikke konkludere med konsekvensene av kabelbruddet.

– I etterkant må vi jo ha en samtale med leverandøren vår for å komme til bunns i årsaken, og hva man skal gjøre videre for å forhindre at dette skjer igjen, sier Fonneland.

