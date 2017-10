Nå er den spesielle bygningen i Blomsterdalen til salgs.

– Den ble egentlig bygget som et sted for å arrangere fester, men i dag brukes den som vanlig bolig, sier eiendomsmegler Matias Trovik i Privatmegleren Syd.

Han selger den unike eiendommen i Espelandsvegen i Blomsterdalen.

Borgen ligger på en høyde, med utsikt mot sjøen. Det var kaffegrossist og dropsfabrikant Gustav Wichne som fikk bygget borgen på 1920-tallet.

I 2006 ble den solgt for fire millioner kroner. Nå kan nye eiere sikre seg borgen for 7.990.000 kroner.

Bjørn Tore Økland

Bygget til minne om avdød sønn

Wichne skal ha tjent gode penger på en skipslast med kaffe like etter første verdenskrig. Pengene brukte han blant annet til å realisere en drøm om en ekte riddebolig, skrev BT da boligen lå ute for salg i 1994.

Høyden den ligger på ble laget av jord- og steinmasser hentet fra området rundt.

Selve boligen er på 148 kvadratmeter, med en tomt på nesten tre mål. Huset er en borgliknende gråsteinsbygningen. På innsiden rommer den mange spesielle vegg- og takmalerier.

Ifølge Trovik reiste Gustav Wichne borgen til minne om sin sønn som døde i 1922.

Bjørn Tore Økland

Malte mot kost og losji

Boligen ble lagt ut for salg lørdag ettermiddag. På kort tid har eiendomsmegleren fått flere henvendelser.

– Det er en veldig spesiell bolig. Når man går inn i boligen mister man litt pusten. Det er mange inntrykk og helt spesielle detaljer, sier Trovik.

I flere av rommene er både vegger og tak prydet med store malerier.

– Freskomaleriene på veggene er inspirert av russiske karneval som var populær i Paris på den tiden borgen ble bygget, sier han.

Bjørn Tore Økland

Søk i Bergens Tidenes avisarkiv forteller at dekorasjonene ble utført av den unge bergensmaleren Sigurd Lunde, som angivelig fikk kost og losji på borgen mot at han prydet veggene. Lunde brukte samme teknikk som renessansens egne kunstnere, han malte på tørr mur eller al secco.

Både stuen, spisestuen og hallen har detaljerte malerier. I tillegg skal også kjelleren være dekorert.

17. desember 1925 ble veggmaleriene til Lunde omtalt i Bergens Tidende.

«Der er et sterkt personlig præg over dekorationerne, og de vidner om en kræsen maler, kræsen saavel i valg av farver som i linjeføringen. Og de røber et kjendskap til materialet som maa sies at være forbausende – tat i betragting at dette kjendskap er erhvervet ved selvstudium og egne eksperimenter», står det i artikkelen.

Maleren spås dessuten en lys fremtid:

«Sigurd Lunde vil sikkert bli betrodd nye og større opgaver. Bare skade, at dette hans seneste arbeid ikke er tilgjængelig for publikum».

Ørjan Deisz

Brukte det til fest

Gustav Wichne skal ha vært en stor beundrer av tysk renessanse- og riddertid. Med borgen ønsket han angivelig å gjenskape miljøet fra sagnomsuste dager og skape en romantisk ramme om festlighetene den var bygget for.

Det har også blitt stilt spørsmål ved om den faktisk ble bygget til minne om sønnen hans.

– Dette tror jeg egentlig ikke på, sa kunstekspert Pascal Nyborg til BT i desember 1997.

Han var rådgiver for eiendomsselskapet GORM A/S som gjennomførte en større renovering av borgen.

Pascal mente at freskomaleriene på veggene i biljardsalen vitnet om at det var en vellystig herre som regjerte på borgen. At flere av maleriene viste lettkledde, dansende damer mente han ikke ga assosiasjoner til «et mausoleum for minner».

Bjørn Tore Økland

Brukes som bolig

Selv om borgen opprinnelig ble reist for å være et festlokale, har den blitt brukt som bolig de siste årene. De som selger borgen i dag har bodd der siden 2006.

– Hvem tror du kan være interessert i å kjøpe en borg?

– Det blir veldig spennende å se. Det kan være både privatpersoner og selskaper, sier Trovik.

Han har bevisst valgt å ikke sette opp datoer for visning. Om noen er interessert må de ta direkte kontakt.

– Vi ønsker at de som kommer på visning er reelt interessert i boligen. Det er så mange detaljer å få med seg, at det er viktig å ta seg god tid til å gå gjennom boligen.

I en rapport bra Byantikvaren fra 2011 beskrives borgen slik: «Huset er i dag endret både i form og detaljer, men eiendommen må likevel sies å være verneverdig som del av Wichnes storslagne utbygging av området.»