Christi Krybbe skoler mangler plass både til elever og lærere. Samtidig står dette huset på skoleplassen tomt.

Fra utsiden ser den gamle vaktmesterboligen nyoppusset og fin ut. Det er den også.

I forbindelse med sykkel-VM i fjor ble bygget fikset opp på utsiden. Men de nymalte veggene er bare et tomt skall. Inni huset er det verken rom eller etasjer. Bare gamle murvegger.

– Det er ubegripelig at vi ikke kan ta bygningen i bruk. Vi trenger virkelig ekstra areal, sier rektor Harald Borge.

Plassmangelen på Christi Krybbe skoler har lenge vært prekær.

Bård Bøe

Bruker legekontoret

176 elever har to grupperom på deling.

Lærernes arbeidsrom er så trange at de ikke tilfredsstiller kravene i arbeidsmiljøloven. Når hele skolen skal samles må rektor Harald Borge leie eksterne lokaler i nærmiljøet.

Kontoret til helsesøster og skolelege brukes ofte til undervisning.

– Vaktmesterboligen kunne ha gjort en stor forskjell, sier Borge.

Kommunen ønsket i utgangspunktet å sette opp et nytt bygg på skoleplassen som skulle samle virksomheten til SFO og gi skolen bedre plass. Men disse planene ble skrinlagt tidligere i år. Årsaken var at plassen er for liten og at de antikvariske myndighetene ikke var fornøyde med forslaget.

Bård Bøe

Tett og klam luft

I stedet velger kommunen å rehabilitere det nåværende SFO-lokalet i Krybbesmauet. Denne løsningen var sterkt ønsket av foreldrene ved skolen.

Men skolens plassproblemer er fortsatt ikke løst.

I sjette trinn er det vanligvis 30 elever. Idag er det et par stykker som er hos tannlege, men klasserommet virker likevel stappfullt.

Ifølge lærer Randi Helene Vangen er tett og klam luft den største utfordringen.

– Vi har et sterkt behov for ulike læringsarenaer og større fleksibilitet. I likhet med voksne vil barn gjerne ha en sofakrok å sitte i når de leser bøker. Det har vi ikke, sier rektoren.

Bård Bøe

Vil kjøpe naboeiendommer

I tillegg til den innvendige mangelen på areal er skolegården for liten til å romme nesten 200 elever.

Ifølge Borge skulle plassen ha vært fire ganger så stor for å tilfredsstille kravene slik den er beskrevet i skolebruksplanen.

Han ønsker at kommunen skal kjøpe areal fra eiendommene rundt skolen før å øke uteområdet.

– Det beste hadde vært om vi fikk Krybbesmauet og skolen her nede til å henge sammen, sier rektoren.

Borge medgir at han blir litt misunnelig når han ser skoler med god plass og nyoppussede lokaler.

– Men heldigvis har vi et kreativt personale som er veldig flinke til å bruke andre arealer til undervisning, understreker han.

EIRIK BREKKE

Store investeringer

Kommunaldirektør Trine Samuelsberg er godt kjent med utfordringene på Christi Krybbe skoler.

Hun sier at kommunen som en del av et nytt prosjekt vurderer å pusse opp vaktmesterboligen

– Det vil kreve store investeringer å få satt i stand vaktmesterbygningen. Men det er en av mulighetene vi ser på, sier hun.

Etter at planene om det nye tilbygget ble skrinlagt, er planen nå å finne gode løsninger innenfor de arealene som faktiske er tilgjengelig på skolen. Kommunen vurderer også kjøp av eiendommer rundt skolen for å sikre elevene hensiktsmessig uteareal, men foreløpig er planene ikke konkrete.

– Jeg forstår og deler frustrasjonen til Christi Krybbe skoler. De har flotte, verneverdige bygninger, men lokalene er vanskelig å drive skole i med de kravene som stilles i dag, sier Samuelsberg.