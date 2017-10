Mongstad ble tidlig tirsdag morgen evakuert etter at det hadde lekket ut Nafta.

Politiet fikk melding om lekkasjen like over klokken 07.

– Statoil har plikt til å melde fra om slike hendelser, og varslingen foregikk etter boken, sier Ole Jakob Hartvigsen ved 110-sentralen.

Nafta er et bensin- og oljeprodukt, som er forbundet med stor brann- og eksplosjonsfare. Alt personell, unntatt de som hadde spesielle beredskapsoppgaver ble evakuert. Det var 108 ansatte inne på området da lekkasjen oppstod, opplyser Elin Isaksen, pressekontakt i Statoil.

Hun kunne ved 09-tiden ikke gi opplysninger om omfanget av lekkasjen, eller hvor mange personer som ble evakuert.

Deler av anlegget ble stengt ned mens arbeidet med å tette lekkasjen pågikk.

Ståle Hauge, vakthavende sjef i Lindås og Meland brannvern, bekrefter at det har vært en lekkasje av nafta, et av produktene som utvinnes fra råolje. Han vet ikke hvor mye, men sier at faren uansett er over.

– Statoils beredskapsorganisasjon har kontroll. Industrivernet som har gjort førsteinnsatsen har håndtert situasjonen på en glimrende måte. De hadde evakuert anlegget for alt ikke-essensielt personell da vi kom til stedet, sier han.

I 8.30-tiden hadde brannvesenet avsluttet på stedet. Brannmannskapene som rykket ut, åtte personer i to biler, har returnert til Lindås og Knarvik, forteller han.

– Vi har vært her ute i beredskap, men har ikke vært involvert for å assistere, sier Hauge.