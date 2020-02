– Nyt sola om du kan. No bles det opp at.

Håpa du at onsdagens sol var starten på betre tider? Meteorolog Marianne Skolem Andersen har dårleg nytt til deg.

SURT: meteorologen melder om regn og vind i lågland og høgfjell i dagane som kjem. Foto: Meteorologisk institutt

– Det er absolutt mogeleg at vi får stengde vegar dei neste dagane, spesielt utsett er fjellovergangane, seier meteorolog Marianne Skolem Andersen.

Ho har ikkje mykje opplyftande nyheiter om vêret inn mot helga.

– Det blir ein del regn frå og med natt til torsdag. På kysten og i fjellet vil det i periodar kome mykje vind, seier Andersen.

Kaldt på fjellet

Dei siste dagane har det vore store utfordringar på fjellovergangane Haukeli, Hol-Aurland og Bergensbana over Finse.

Andersen seier også dei må belage seg på periodar med dårleg vêr.

– Også dei får nedbør, i tillegg til vinden. Nedbøren kjem i form av både regn og snø dei neste dagane, seier Andersen.

Meteorologen forklarar snøgrensa vil ligge mellom 900–700 meter dei neste dagane.

– På fjellet vil det nok kome nedbør som både regn og snø.

Kan bli stengd for personbilar

Også på Vegrafikksentralen ventar dei utfordringar på fjellovergangane.

– På Harandervidda er det no veldig høge brøytekantar, seier Monica Dyping Øksengård.

Det er onsdag ettermiddag kolonnekøyring på Hardangervidda.

Øksengård forklarar at dei om lag halvanna meter høge brøytekantane kan føre til at vidda blir stengd for personbilar.

– Om det byrjar å blåse opp med dei brøytekantane, vil sikta bli veldig dårleg for personbilar. Vi følgjer med på situasjonen utover kvelden, seier Øksengård.

Meteorologisk instituttt melder at det på Hardangevidda vil blåse opp frå klokka ti.

Liten kuling

På fredag melder Meteorologisk institutt liten kuling frå sørvest på kysten.

Andersen seier det blir surt, sjølv om det ikkje er sendt ut noko farevarsel.

– Deen sola vi har hatt no er berre ein pause mellom slaga. Det blir nok surt dei neste dagane. Det er fleire lågtrykk som kjem på rekke og rad.

