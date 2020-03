Permitterte tilsette har levert ut treningsutstyr verdt 400 000 kr: – Viktig at kvar dag ikkje blir ein laurdag

Treningssenteret Puls Førde har grunna koronaviruset stengt senteret og permittert dei tilsette. Likevel køyrer dei ut utstyr til kundane sine.

Ei ny levering av manualar skal ut til kundane. Foto: Puls Førde

– Vi har fått inn endå fleire bestillingar i dag, så no skal eg ut å køyre.

Det seier Eirik Flatjord når BT slår på tråden fredag. Han er medeigar og personleg trenar på treningssenteret Puls Førde.

Denne veka har dei tilsette på treningssenteret saman køyrt ut utstyr til ein verdi nærmare seg 400 000 kroner. Sjølv er dei permittert og senteret stengt grunna koronaviruset.

– Vi gjer det på dugnad. Det blir lange dagar, for å seie det sånn. Men kundane set pris på det. Det er viktig å halde seg aktive, sjølv i desse tider, seier Flatjord.

Det var avisa Firda som først omtalte saka.

– Få som er villige til å gå so langt

Før treningssenteret turte å setje i gang med leveransen, måtte kommuneoverlegen kontaktast, forklarar Flatjord.

– Han godkjente initiativet, så lenge vi desinfiserte og vaska alt utstyret før vi reiste ut med det, seier Flatjord.

Kundane får med eit skriv om at dei skal behandle utstyret fint og vaske det før tilbakeleveringa.

– Det blir jo kjekt å sjå om vi får tilbake utstyret før me opnar igjen, vitsar Flatjord før han fortel at dei har informasjon om kven som har lånt utstyr. Han er sikker på at alt utstyret blir returnert.

Plasthanskane er på når utstyret skal leverast ut. Foto: Puls Førde

Han forklarar at utstyret dei leverer ut for det meste er manualar, matter og strikkar.

– Dei store maskinene har vi ikkje levert ut, Om vi byrjar å levere tredemøller og benkpress-stativ, kjem vi fort opp i millionsummar, seier Flatjord med ein latter.

– Viktig å strekke seg for kundane

Ein anna som har sett i gang tiltak for å halde eiga næring gåande, er eigar av Sletten Fargehandel og «Sletten Leker og hobby», Ketil Mikkelsen.

Etter stengjetid køyrer han sjølv ut varer til kundar som er i karantene, eller av andre grunnar ikkje vil oppsøkje butikken.

– Vi ønskjer å strekke oss litt for kundane våre som er isolert for tida. Det ikkje alle som har nokon til å handle for seg, seier Mikkelsen.

Ketil Mikkelsen køyrer sjølv ut varer til kundar etter stengjetid. Foto: Mana Communication

Eigaren fortel at det er ein jamn straum av personar som vil nytte seg av tilbodet.

– Dei handlar det meste vi har i butikken. Alt frå interiørmåling til puslespel og liknande.

Grunna koronaviruset tilbyr også butikken å gjere klare varer til henting, så kan kundane hente den i butikk.

– Det er av nytte for kunden og nytte for oss, det er ein vinn, vinn-situasjon, seier Mikkelsen

– Kvar dag kan ikkje bli ein laurdag

I Førde seier Flatjord at tilbodet ikkje er for å sanke nye kundar.

– Vi ønskjer å vise kundane våre at vi bryr oss. Dette handlar om å hjelpe kundane vore å halde seg aktive, seier Flatjord.

– No er det mange som ikkje kan gå ut. Mange mistar sin faste timeplan, men kvar dag kan ikkje laurdag, avsluttar Flatjord.