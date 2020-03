Konfirmasjoner utsettes, barn døpes hjemme og begravelser kan bare ha 50 gjester

Kirken er forberedt på utsette seremonier i tiden fremover.

Publisert Publisert For mindre enn 50 minutter siden

I helgen gjennomføres ingen gudstjenester i Bjørgvin Bispedøme. Unntaket er Knarvik Kyrkje, hvor NRKs radiogudstjeneste vil sendes fra. Foto: Jan M. Lillebø (arkiv)

Koronaviruset preger kirkelivet, så vel som resten av samfunnet.

Jan Ove Fjelltveit er stiftsdirektør i Bjørgvin bispedømme, og opplyser om at all kirkelig aktivitet i utgangspunktet er utsatt.

– Unntaket er de arrangementene som må gjennomføres. I det ligger hovedsakelig begravelser, sier Fjelltveit, som påpeker at det skjer med restriksjoner.

Det er nemlig satt et tak på 50 tilstedeværende i gravferdene.

– Begravelser kan bli utsatt

Anita Undal er daglig leder i Solstrands begravelsesbyrå, som har planlagt en rekke gravferder de kommende ukene.

Hun sier at begravelser kan bli utsatt som følge av koronaviruset.

Vil du ha de viktigste nyhetene om koronautbruddet rett i innboksen? Meld deg på her.

– Gravferdsloven sier at avdøde skal begraves innen ti virkedager etter dødsdagen. Ved tungtveiende grunner, som smittevern og verdighet, kan denne fristen utvides, forklarer Undal.

Hun mener for mange utsettelser kan skape problemer.

– Bergen har plass til mange kister på bårerommene sine. Dersom begravelser ikke gjennomføres jevnlig, kan det imidlertid bli fullt, sier den daglige lederen.

Hun sier at kremasjon like etter dødsfallet, med seremoni på et seinere tidspunkt, derfor kan være hensiktsmessig.

Samfunnskritisk rolle

Anita Undal peker på at gravferdsbransjen utfyller en samfunnskritisk rolle.

– Byråene har ofte få ansatte. Skulle vi bli ute av stand til å jobbe på grunn av viruset, kan vi ikke gjennomføre begravelser eller håndtere døde, sier Undal, som mener det vil skape store problemer.

Hun sier at smittevern derfor er et stort fokus i gravferdsbransjen:

– Vi har god erfaring med å håndtere smittefare fra avdøde. Det som er en større bekymring er den smittefaren seremonien utgjør.

Må unngå klemming

Derfor vil norske begravelser i tiden fremover være ulik de man er vant med, også utover at det er færre tilstedeværende.

– Man må unngå klemming og håndhilsing. Vi kjenner på at det er unaturlig, men det må vi bare forholde oss til, sier Undal.

Hun gjør oppmerksom på at begravelser ofte har en stor ansamling av mennesker i risikogruppen.

Les også Koronautbruddet direkte

– I de seineste dødsannonsene har jeg sett at flere presiserer at seremonien er forbeholdt bare de nærmeste. Det tror jeg kan være fornuftig, mener Undal.

Hun sier det er vanlig at deltakere i norske gravferder kommer reisende fra utlandet.

– Vi vil nok få tilfeller der familiemedlemmer bør holde seg borte fra begravelser av smittehensyn. Det er klart at det er en vanskelig situasjon, sier Undal.

Hun oppfordrer til å vise støtte og omsorg på andre måter enn ved fremmøte i begravelsen til dem man ikke er i nær familie med.

Vil flytte konfirmasjoner

Kirken er også arena for andre seremonier. I løpet av våren er det blant annet planlagt en rekke konfirmasjoner. Jan Ove Fjelltveit i Bjørgvin bispedømme sier det er sannsynlig at disse vil bli utsatt.

– Enkelte kirker har tilbudt alternative datoer for konfirmasjon til høsten, sier han, og legger til at konfirmasjonsundervisningen gjennomføres med fjernundervisning, på lik linje med ordinær skole.

Jan Ove Fjelltveit opplever at folk viser forståelse for at koronaviruset påvirker kirkens seremonier. Foto: Deisz Ørjan (arkiv)

Konfirmantene i Den norske kirke må være døpt. Koronaviruset vil også prege disse seremoniene i tiden fremover. Stiftsdirektøren i Bjørgvin sier flere velger en enkel dåp, med få folk til stede.

– Vi gjennomfører også hjemmedåp, hvor presten kommer gjennomfører dåpen hjemme hos folk, sier han.

Alternative løsninger finnes også for bryllup.

– Foreløpig er den største andelen av planlagte vigsler i mai. Det er stor sannsynlighet for at noen av disse vil bli utsatt. Det kan være et alternativ for noen å gjennomføre selve vielsen uten gjester, og utsette festen til seinere, sier Fjelltveit.