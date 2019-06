Natt til lørdag er tilstanden ukjent.

Politiet varslet om hendelsen 00.32 natt til lørdag.

Da hadde de fått inn melding om at det ble drevet med basehopping ved Oppstrynsvatnet i Stryn, og at det var en person som holdt på med dette, som hadde havnet i vannet.

– Folk på stedet har reddet vedkommende i land, sier operasjonsleder Arve Samsonsen i Vest politidistrikt.

Hovedredningssentralen opplyser at det er to helikopter på stedet, og at alle tilgjengelige nødetater er rykket ut.

Det pågår nå livreddende behandling. Den skadde skal ligge ulendt til, og det er derfor tilkalt to helikoptre.

Ved 00.50-tiden var helsepersonell akkurat kommet frem til stedet.

20 minutter sendere meldte politiet at basehopperen var hentet av redningshelikopter.

– Tilstanden er ukjent, opplyser politiet natt til lørdag.