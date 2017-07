Bjørgvin fengsel er i så dårleg stand at deler av bygningsmassen er stengt av. Og meir kan det bli.

Vi er i ein kjellar i Bjørgvin fengsel. Sjefen for fengselet, Ørjan Fond, balanserer over nokre treplankar medan han ristar på hovudet og ser på dammen under seg.

– Plankebrua har vi lagt ned for å kunne gå over alt vatnet i kjellaren. No er det ikkje så mykje, men om hausten når det regnar står vatnet langt opp på veggen. Slik har det vore i årevis.

Han ler og ristar på hovudet igjen. Ein kjellar full av vatn er langt ifrå det einaste problemet i fengselet.

– Tidlegare i år måtte vi stengje av store deler av eit anna bygg fordi det var i for dårleg stand. Mellom anna rann det vatn frå taket. Eg veit ikkje om eg skal le eller grine, seier han.

Forfall

Fengselet i Åsane sto ferdig i 1963. Den gongen var det ein institusjon for psykisk utviklingshemma kalla Vestlandsheimen.

I 2006 blei det gjort om til fengsel for å få ned soningskøane i Noreg. Det som skulle vere ei mellombels løysing, er i dag eit permanent fengsel med 90 soningsplassar.

– Problemet er at det ikkje er gjort skikkelege investeringar i bygningsmassen, sett vekk ifrå ungdomsavdelinga som blei rehabilitert i 2014. Vi opplever vasslekkasjar, vindauge som fell ut og mose som veks på tak og vegger, fortel Fond.

Hovudpine og utslett

Etter 11 år er dei tilsette i fengselet svært utolmodige. Fleire har meldt ifrå om helseplager som følgje av inneklimaet i kontorbygget.

– Folk er misnøgde. Det finst ikkje ventilasjon, og fordi vindaugo fell ut dersom dei blir opna, måtte vi spikre att veldig mange, fortel Fond.

Også nestleiar i fagforeininga Kriminalomsorgens Yrkesforbund (KY) i fengselet, Henrik Seland, fortel om helseplager blant dei tilsette.

– Hovudpine, kløande auge og luftvegsproblem er det vi oftast får beskjed om. Vi har teke opp problemet i møte med leiinga både lokalt og regionalt fleire gongar.

Statsbygg står som eigar av fengselet. Kriminalomsorga leiger deretter frå dei.

– Kriminalomsorga og Statsbygg har ansvar for å halde bygga i god nok stand. Det har dei ikkje gjort. Dei held ikkje det dei lovar, fortel Seland.

Stengt av gymsal

Kontorbygningen i fengselet er framleis open. Bygget som er stengt av inneheld ein gymsal, eit kjøken, eit basseng og besøksavdeling for fengselet.

– Det rann vatn inn i gymsalen, og det førte til ein stor bul i parketten. Det går ikkje an å bruke salen. Bassenget var varma opp ved hjelp av fjernvarme. Problemet var at røyra sprakk, og i ein periode lak fleire hundre liter med varmt vatn ut i grunnen kvar dag. Så då måtte vi stengje av det også, fortel Fond.

Kjøkenet og besøksavdelinga er framleis i bruk fordi det ikkje finst noko anna alternativ. Det er avgrensa kva vedlikehaldsarbeid dei tilsette og innsette kan gjere sjølv, mellom anna fordi bygget er fullt av asbest.

– Vi har fått beskjed om at også resten av bygget kan bli stengt på kort varsel. Problemet er at stenginga allereie går ut over viktige tilbod som dei innsette har behov for, seier fengselsleiaren.

Håpet er at dei klarer å halde bygget ope til Statsbygg får sett opp brakkeriggar som kan erstatte besøksavdelinga og kjøkenet.

Kan måtte vente lenge

Det kan ta lang tid før bygga i Bjørgvin fengsel blir rehabiliterte, eller det eventuelt blir bygd nytt.

– Vi er godt kjende med manglane i Bjørgvin fengsel, og har teke det opp med både Statsbygg og Kriminalomsorgsdirektoratet fleire gongar. Ei større rehabilitering av fengselet vil krevje at det blir løyvd særlege midlar frå sentralt hald. Alle partar er interessert i ei forbetring av situasjonen, seier fungerande regiondirektør i Kriminalomsorga region vest, Karina Hoff.

Også Statsbygg er kjent med situasjonen i fengselet, men seier at då Statsbygg tok over dei norske fengsla frå Kriminalomsorga i 2009, var det ei klar føring på at dei ikkje hadde ansvar for vedlikehaldsetterslepet.

– Etterslepet er generelt stort i heile fengselssystemet. Vi har ansvar for å halde bygga vi eig i forskriftsmessig stand, men nokre gongar er det ikkje mogeleg fordi det ikkje finst pengar. Då må vi stengje bygget, seier eigedomsdirektør i Statsbygg, Frode Meinich.

Ventar på utgreiing

Denne hausten startar Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) arbeidet med å kartleggje behova for kriminalomsorga på Vestlandet i framtida. Resultatet blir presentert i ei såkalla konseptvalutgreiing (KVU).

Det kan ta over eit år før den er ferdig. Deretter kjem ei rekke prosessar før ein veit kva som blir prioritert og kven som får pengar. Fleire andre fengsel på Vestlandet treng også investeringar.

Dersom det blir bestemt at ein vil byggje nytt i staden for å rehabilitere, må ein også gjennom ein prosess i Bergen kommune. Tomta Bjørgvin fengsel står på i dag er for eksempel ikkje regulert.

– Då ungdomseininga i fengselet blei rehabilitert i 2014, sparte ein tid fordi bygget allereie stod der. Det kosta rundt 70 millionar, så det er snakk om betydelege summar dersom ein skal få heile fengselet opp til moderne standard. Vi er redd dette vil ta lang tid, seier fengselsleiaren.

