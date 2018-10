BKK får ikke kjøpe aksjene i Sogn og Fjordane Energiverk (SFN). Nå vurderer kraftselskapet å anke saken.

I en fersk dom slår tingretten fast at Sogn og Fjordane kan overdra aksjene i SFE til kommunene uten at dette utløser forkjøpsretten for BKK.

– Vi er fornøyde med dommen. Utfallet er som forventet, men vi legger merke til at den er veldig klar og at BKK må betale saksomkostningene, sier fylkesordfører Jenny Følling i Sogn og Fjordane.

BKK er den nest største eieren i SFE mens Sogn og Fjordane fylkeskommune er den største.

– Bidrar til arbeidsplasser

Fylkeskommunen gikk til søksmål mot BKK for å avklare hva som vil skje med aksjeposten deres etter sammenslåingen med Hordaland. Dersom BKK hadde fått kjøpe aksjene ville dette kunnet dannet grunnlaget for en ny kraftgigant på Vestlandet.

Følling understreker likevel at det ikke er avgjort om kraftaksjene skal overføres til kommunene.

– For oss var det viktig med en avklaring. Nå vil vi vurdere dette alternativet nøye, sier fylkesordføreren.

Hun er klar på at kraftmilliardene skal beholdes i Sogn og Fjordane.

– Dette er verdier som er opparbeidet i Sogn og Fjordane gjennom hundre år. De bidrar til arbeidsplasser og utvikling i fylket, sier Følling.

Vurderer anke

Verken BKK eller andre eiere har hevdet forkjøpsrett på aksjene. BKK la derfor ned påstand om at saken måtte avvises.

Nå vurderer selskapet å anke dommen.

– Spørsmålet om retten skal kunne avgjøre forkjøpsretten i en transaksjon som ikke har funnet sted, er så prinsipielt viktig at BKK vil vurdere å anke dommen, skriver konserndirektør Kommunikasjon, Tonny Nundal i en pressemelding.