Erna Solberg på branntomten på Sotra: - Vondt å se

Statsminister Erna Solberg og justisminister Monica Mæland fikk lørdag se skadene etter storbrannen på Sotra.

Det gjorde inntrykk på Erna Solberg å besøke branntomten på Sotra. - Det må ha vært veldig nervepirrende for alle involverte.

Publisert Publisert For mindre enn 1 time siden

Like før klokken 14 kom statsminister Erna Solberg og justisminister Monica Mæland til brannstasjonen på Ågotnes.

Der var representanter fra brann, politi, Sivilforsvaret og Røde Kors til stede for å orientere om arbeidet med brannen.

– Dette er norsk beredskap på sitt beste

Både Solberg og Mæland hadde mange spørsmål og lyttet interessert til fortellingene fra både brann- og politivesen.

Solberg syntes det var fint å se at det var mye som fungerte.

– Det blir ofte fokus på hva som ikke fungerer, så det er fint å se at samarbeidet dere imellom har gått så bra.

Statsminister Erna Solberg i samtale med redningsmannskaper etter storbrannen på Sotra.

Også Mæland uttrykte beundring for innsatsen som var lagt ned.

– Dette er norsk beredskap på sitt beste.

Hun understreker at det er fryktelig å høre om skadene og ikke minst familiene som har mistet hjemmene sine.

– Det er sterke inntrykk.

Statsministeren i samtale med tre av dem som var med i slukkingsarbeidet. Fra v. Freddy Tysnes, Gøte André Tveit og Jan Erik Hansen. De er frivillige i industrivernet på Ågotnes.

Besøkte branntomten

I tillegg til orienteringen, ble Solberg og Mæland tatt med til huset som brant til grunnen i brannen.

Det gjorde inntrykk.

– Det er vondt å se. Det viktigste er at ingen liv har gått tapt, men det er mye liv i et hus også, forteller Solberg.

Både Mæland og Solberg er likevel opptatt av å understreke hvor godt samarbeidet har virket.

– Det er imponerende å høre hvordan etatene har samarbeidet om dette. Det kunne gått så utrolig mye verre, understreker Mæland.

Monica Mæland hadde mange spørsmål til brann- og redningsmannskapene og var interessert i hvordan samarbeidet hadde fungert.

Setter pris på besøk

Ordfører Tom Georg Indrevik forteller at han setter pris på at Solberg og Mæland stiller opp.

– Det har pågått en stor aksjon rundt oss i mange dager, vi setter pris på besøk og at vi får orientere om den jobben vi har gjort.

Det var torsdag formiddag denne uken det brøt ut storbrann på Sotra i Øygarden kommune. Brannen skal ha startet i nærheten av en snuplass ved et boligområde ved Fjæreide på Kolltveit.

Brannen har herjet i et område på mellom to og tre kvadratkilometer.

– Det er helt vanvittig, uttalte ordfører i Øygarden Tom Georg Indrevik da han fikk se helikopterbilder fra området.

Også Indrevik var til stede for å møte statsministeren og justisministeren lørdag.

Nasjonal interesse

Brannsjef Jarl Hestad i Øygarden kommune orienterte Solberg og Mæland om slukkingsarbeidet. Han synes det er positivt at landets øverste leder besøker brannstasjonen.

Statsminister Erna Solberg følger godt med på brifingen fra brannvesenet.

– Det viser at brannen har vært en hendelse med nasjonal interesse. Det er positivt for alle involverte at statsministeren kommer. Brannen har krevd store nasjonale ressurser.

– Ikke riktig å kalle det brannslukking lenger

Brannsjef Hestad forteller om en rolig natt til lørdag.

– Det har vært relativt rolig med noen mindre, sporadiske branner. Det har hele tiden vært udramatisk og under kontroll.

Rundt 30 personer fra brannvesenet har jobbet gjennom natten. Brannhelikopter dynker fortsatt terrenget for å forebygge at brannen blusser opp.

– Det er ikke lenger riktig å kalle det brannslukking, vi har gått over i den fasen vi kaller kontroll og tilstedeværelse, forteller Hestad.

Fortsatt beredskap

Selv om brannmannskapene nå ser en ende på brannslukkingen, vil de fortsette å være til stede en stund fremover.

Hestad forteller at de følger nøye med på blant annet vindstyrke, vindretning og temperaturendringer. Han forteller at terrenget fortsatt er tørt mange steder.

– Det er viktig for oss at folk føler seg trygge. Vi er til stede med fulle mugger i alle fall i dag og natt til søndag.

Politiet sjekker området der brannen skal ha startet. De er nå ferdige med sine undersøkelser Foto: Eirik Brekke

Krimteknikerne er ferdige

Lørdag morgen kan lensmann Torgils Lutro i Øygarden fortelle at krimteknikerne er ferdige med sine undersøkelser. Han vet foreløpig ikke noe om eventuelle funn.

– Vi regner med å få rapporten deres på mandag.

Ellers vil politiet fortsette med avhør gjennom helgen og håper på flere tips.

– Vi avhører folk som har vært i nærheten av der brannen skal ha startet. Vi har også åpen tipstelefon gjennom helgen.

Lutro forteller at beredskapen er kraftig trappet ned, men at de har folk i bakhånd.

– Vårt fokus nå er å finne ut hva som har skjedd.