Elektrikeren tok av seg verneutstyret da han fikk en telefon. Det skulle han ikke ha gjort.

En elektriker ved Toro-fabrikken i Arna er fraktet til Haukeland for sjekk etter at vedkommende fikk lut i øyet under arbeid ved Torofabrikken i Arna.

Ulykken skjedde i 12-tiden torsdag.

Skylle-hjelp

Ifølge Stine Mjelde ved Vest politidistrikt jobbet elektrikeren innendørs i et pumpehus da han fikk en telefon. Han tok av seg verneutstyret for å snakke i telefonen, og akkurat da dryppet det noe fra taket som han fikk inn på øyet.

Taket på vaskehuset var akkurat rengjort, og oppløsningen elektrikeren fikk en dråpe av inn på øyet inneholdt natriumhydroksid, eller lut.

Heldigvis var blandingen svak, og elektrikeren fikk straks hjelp til å skylle øyet.

– Han sa det svidde litt, men det ser heldigvis ut til å ha gått bra, sier Mjelde.

Såpe og avløpsrens

Elektrikeren ble fraktet med ambulanse til Haukeland.

Natriumhydroksid, eller lut, er en av de sterkeste basene og brukes i papirindustrien, i såper, vaskemidler og i avløpsrens.