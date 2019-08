Statsminister Erna Solberg lover løft for alle eldre som bor hjemme. For å klare det er hun avhengig av flere frivillige.

Trekkspillmusikk og skillingsboller. En blid statsminister svinger seg i valsen med kaffedrikkende seniorer som tilskuere.

Det er valgkampåpning på Sartor senter. Erna Solberg har begynt den lange innspurten mot 9. september. Det kan bli harde tak.

I den siste meningsmålingen til BA denne uken fikk Høyre 21,3 prosent oppslutning i Bergen.

Det er milevis unna målingene på over 30 prosent i fjor sommer.

Trivsel hjemme

Med seg til kjøpesenteret hadde statsministeren og helseminister Bent Høie en plan for hvordan flere eldre skal kunne være trygge og trives lenger i eget hjem.

Erna Solberg peker på at de fleste eldre i dag bor hjemme.

– De bør oppleve trygghet, trivsel og kvalitet i tjenestene. Det er dessverre ikke tilfellet alle steder i dag, sier hun.

Ørjan Deisz

Kommunen kan ikke sørge for fritidstilbud

Høyre lover flere trivselstiltak i alle kommuner der de vinner valget. Partiet vil sørge for transport til og fra aktiviteter, øke kunnskapen om demens og gi hjelp til hagestell og andre småjobber.

I tillegg skal Høyre-kommunene satse på økt bruk av velferdsteknologi, som for eksempel digitalt natt-tilsyn.

Men mange av tiltakene for å øke trivselen blant eldre skal drives av frivillige.

– I fremtiden kan vi ikke forvente at det offentlige skal sørge for transport og fritidstilbud til eldre. Kommunen må først og fremst sørge for god sykepleie til de som virkelig trenger det, sier statsministeren.

Hun understreker at innsatsen til de frivillige blir svært viktig.

– Vi må se på alle som bidragsytere i samfunnet. Å bidra overfor andre er viktig, og vi vet at mange ønsker å gjøre en slik innsats. Ikke minst gjelder dette eldre som har god helse selv, sier Solberg.

Kommunene skal koordinere

I valgløftet til Høyre ligger det at kommunene skal koordinere og legge til rette for innsatsen til de frivillige.

– Frivilligheten skal ikke gå på bekostning av det som er kommunens oppgaver, understreker helseminister Bent Høie.

Han legger til at han kjenner til flere eldre over 80 år som fortsatt er frivillige.

– Det kan for eksempel handle om transportløsninger og arrangering av kulturkvelder, sier han.

Bretter opp ermene

Men det er neppe eldrepolitikk som gjør at Høyre gjør det dårlig på meningsmålingene. Erna Solberg peker på bompengedebatten når hun skal forklare den lave oppslutningen.

– I Bergen har bompenger vært det overordnede spørsmålet. Det gir store utslag på meningsmålingene. Vi ønsker å snakke om alle de andre sakene man skal drive med, 365 dager i året, sier Solberg.

– Vi bretter opp ermene og vil slåss hver eneste dag fremover for at velgerne skal få et nytt byråd i Bergen med utgangspunkt i Høyre, legger hun til.