Melby: – Skal mye til for å stenge ned skoler og barnehager igjen

Kunnskapsminister Guri Melby (V) mener at selv med lokal smittespredning bør man tilstrebe å holde barnehager og skoler åpne så lenge som mulig.

Kunnskapsminister Guri Melby (V) forteller at det skal mye til for at de stenger ned skolene og barnehagene igjen. Foto: Fredrik Hagen/NTB scanpix

Melby er opptatt av at hverdagen skal bli så normal som mulig for de unge som nå tar fatt på hverdagen igjen.

– Vårt klare mål på nasjonalt nivå er at vi skal holde barnehager og skoleklasser åpne, slik at ingen havner bakpå i utdanning eller i opplæring. Det skal veldig mye til før vi stenger helt ned igjen, sier Melby.

Statsråden viser til «trafikklyssystemet» og understreker at gult nivå betyr at skoleklasser kan være samlet, samt at barnehager skal strebe etter å ha et normalt åpningstilbud.

Lokale smitteutbrudd

– Trafikklysmodellen er laget slik at skolene og barnehagene skal holde åpent, selv om det er et smitteutbrudd.

Videre forteller hun at skolene ikke vil bli stengt ned, selv om «trafikklyset» skulle bli rødt.

– Vi har sett noen tilfeller med lokale smitteutbrudd den siste tiden. Det har ført til stengning av barnehager og SFO i noen kommuner, sier Melby.

Hun utelukker ikke at man vil se flere slike tilfeller med lokal smitteoppblomstring.

Lite smitte blant barn

Til sammen har 801 barn under 19 år fått påvist koronaviruset.

– Barn blir sjeldnere syke enn voksne, og får milde symptomer. Men de kan fortsatt smitte andre, og det er derfor viktig at barna blir hjemme selv om de bare har milde symptomer, sier avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet (FHI) Line Vold.

Avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet (FHI) Line Vold, oppfordrer alle som mistenker at de har covid-19 til å teste seg. Foto: Fredrik Hagen/NTB scanpix

Barn har derfor den laveste smittebyrden, og Vold legger vekt på at de derfor burde få en mindre del av tiltaksbyrden.

– Man bør med andre ord ha høy terskel for å begrense aktiviteten til barn. Derfor vil skolestart foregå som planlagt, sier hun.

Nye testkriterier

Fra 12. august vil det komme nye testkriterier, og Vold oppfordrer folk som mistenker covid-19 til å teste seg. Dette gjelder også barn.

– Alle som selv mistenker smitte får anledning til å teste seg uten en vurdering fra lege. Det er viktig at alle som tror de kan være smittet benytter anledningen til å teste seg, sier Vold.

I Bergen har man kunne teste seg uten legehenvisning en god stund. Testen er gratis og svaret skal komme i løpet av én til to dager på helsenorge.no.