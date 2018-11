Mannskapet fortalte fredag kveld for første gang om det som skjedde om bord på KNM «Helge Ingstad».

Etter å ha tilbrakt nesten to døgn inne på Haakonsvern, stilte noen av dem som var om bord på fregatten som kolliderte torsdag morgen til intervju fredag kveld.

Tora Seth Reinertsen hadde akkurat gått av vakt og satt i messen like før kollisjonen.

– Vi var fire-fem stykker som akkurat hadde gått av vakt. Vi satt og spiste og ante fred og ingen fare da det smalt. Eller det var mer som et brak. Vi grep om bordet og prøvde å holde oss fast. Det fløy fat, kniver og gafler. Det var en brå bevegelse og det lagde en del lyd. For oss som var våkne var det tydelig at vi hadde truffet noe, forteller hun.

Søkte etter skader og personell

Reinertsen forteller videre at de raskt går over på automatikk når noe slikt skjer. Dette er hendelser de har trent på.

– Det er her treningen er viktigst, at det funker som det skal når det er reelt.

Reinertsen forteller at hun ikke var sikker på hva som hadde skjedd.

– Jeg tok på meg utstyret mitt og gikk ned i kontrollrommet for å høre om det var noe jeg skulle gjøre. Da så jeg også en del av skaden. Skroget var bøyd innover og det hang ledninger og lyset flimret. Det var spesielt, det var det.

Hun fikk beskjed om at de hadde kontroll og gikk videre for å møte på posten hvor hun skulle møte ved havari.

– Det første vi gjorde var å gå på søk på et tildelt område for å undersøke om det var skader eller personell på det området.

Fikk beskjed om å holde seg fast

Mens de gjennomførte første søket gikk det beskjeder over høyttaleranlegget.

– Vi begynte å bygge oss et litt større bilde over hva som faktisk hadde skjedd. På et tidspunkt inne i operasjonsrommet, idet vi treffer land, får vi beskjed over høyttaleranlegget om «brace, brace, brace». Det er en prosedyre hvis man oppdager at vi treffer noe. Dewt betyr at vi skal holde oss fast og ikke stå en plass du kan falle.

Hun husker ikke at hun var ordentlig redd.

– Veldig mye går på automatikk, men jeg var selvfølgelig bekymret. Noe av det første som skjer at vi får personellkontroll. Alle melder fra til sine respektive poster om at de er til stede. Den største lettelsen var da alle var telt, da vi visste at alle var oppe.

Trodde de hadde gått på grunn

Marius Vågenes Villanger var gjest på fartøyet og hadde bare vært om bord i to uker. Han var selv under dekk i lugaren sin midtskips da han våknet av et stort drønn.

– Jeg trodde vi hadde gått på grunn. Jeg hadde ikke vinduer og så ikke hva som skjedde. Første pri for oss var å bevare skuten. Vi holdt på en halvtime til vi fikk beskjed om at hele mannskapet var gjort rede for. Det var en stor lettelse å få den beskjeden, sier han i et intervju med TV 2.

– Ubeskrivelig følelse

Han så selv ikke noe vann der han oppholdt seg.

– Da jeg så en kvinnelig kollega komme med kliss våt uniform til saniteten og forklare at det var en tre meter stort hull i lugaren, forsto jeg alvoret.

Han forteller at de etter hvert fikk beskjed om å gjøre seg klare til å evakuere skipet.

– Vi kledde oss i redningsdrakter og gjorde oss klare til å gå i redningsflåtene. Til slutt gikk vi om bord i en slepebåt i stedet. Det var en ubeskrivelig følelse. Skuten var ikke trygg, men vi var i sikkerhet.