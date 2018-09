LUKKET: Denne bygningen er en del av avdeling A i Bergen fengsel. Isolasjonsbruken på denne avdelingen trekkes spesielt frem i rapporten fra Europarådets komité for torturforebygging (CPT). FOTO: Eirik Brekke

«Noen innsatte er blitt holdt i dette fattige regimet i flere år»

Torturkomité kritiserer at innsatte i Bergen fengsel holdes innelåst på cellen i 23 timer i døgnet – uten at personen utgjør noen trussel for sikkerheten.