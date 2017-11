PÅ SENGEN: Elsa Helmich Thuen (94) synes god søvn er viktig. Etter frokost liker hun å legge seg ned for å hvile. Men så er det opp i aktivitet. FOTO: Ørjan Deisz

Eldre på sykehjem ligger i sengen over 12 timer i døgnet

Da forskerne satte et måleapparat på sykehjemspasientene, viste det at de tilbringer halve døgnet i sengen. Og at søvnkvaliteten er langt fra god.