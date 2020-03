– Barn under 13 år har ingenting på sosiale medier å gjøre

Barne- og familieministeren ber foreldre om å sette grenser.

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad synes selv det kan være vanskelig å legge bort mobilen når han er hjemme. Nå vil han at foreldre skal bli flinkere til å snakke med barna om nettbruk. Foto: Stian Lysberg Solum

Over 50 prosent av norske niåringer bruker sosiale medier. Det viser undersøkelsen Barn og Medier 2020, som ble offentliggjort tidligere i vinter.

– Jeg er overrasket over disse tallene. Barn under 13 år har ingenting på sosiale medier å gjøre. 8–9-åringer er ikke utviklet til å takle problemstillingene som kan oppstå, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad.

Tirsdag kommer han til Bergen for å arrangere sitt første åpne møte om barns digitale trygghet.

Sosiale medier er et av temaene som opptar Ropstad. Han ber foreldre ta mer ansvar for regler og grensesetting.

– Vi som er foreldre i dag er første generasjon ut når det gjelder smarttelefoner. Det kan være krevende å stå alene om å si nei. Derfor vil jeg oppfordre foreldre til å snakke sammen og prøve å bli enige om felles grenser, sier barne- og familieministeren.

Snapchat er det mest populære sosiale mediet blant barn og unge. Tjenesten brukes til å dele bilder og videoer. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Ingen politiske føringer

De mest populære sosiale mediene blant barn og unge i dag er Snapchat, TikTok og Instagram. Alle har 13 års aldersgrense.

Selv om Kjell Ingolf Ropstad vil at de yngste skal holde seg unna disse appene, ønsker han ikke å legge politiske føringer på bruken.

– Det er ikke aktuelt med noe forbud ut over de grensene som er satt. Foreldrene må ta dette ansvaret og sørge for at barna deres har en forsvarlig nettbruk, sier han.

Barne- og familieministeren er likevel klar på at sosiale medier og skjermbruk blant barn er tema som hører hjemme også i politikken.

– Mitt mål er at barn og unge skal ha en trygg oppvekst. Da er det helt naturlig at disse utfordringene også havner på politikernes bord, sier han.

– En evig kamp å legge bort mobilen

Ropstad sier at han frykter at mobiler, nettbrett og tv tar fra oss de gode øyeblikkene i livet, og evnen til å være til stede sammen.

Det har han opplevd selv også.

– Å klare å legge vekk mobilen er en evig kamp. Som statsråd føler jeg hele tiden at det er ting som brenner. Jeg prøver å vente til barna har lagt seg om kvelden. Men noen ganger er det krevende å klare å være til stede for konen, og ikke minst for barna, sier barne- og familieministeren.

– Men skjermer og sosiale medier kan vel også gi gode øyeblikk?

– Ja, selvsagt. Dette er en veldig viktig del av barns og unges liv i dag. Sosiale medier kan bidra med utrolig mye positivt. Det jeg etterspør er først og fremst en bevissthet rundt hvordan vi bruker de nye mediene, sier Ropstad.

Han mener det bør være like naturlig for foreldre å spørre om barnas liv på nett som hvordan de har hatt det på skolen.

– Gode samtaler om dette er viktig. Samtidig må foreldre prøve å være gode rollemodeller, sier han.

– Fornuftig å ta en fot i bakken

BT skrev forrige uke at Stavanger kommune strammer inn på bruken av Chromebook blant de yngste elevene.

Ropstad mener det er fornuftig at kommunene tar en fot i bakken.

– For 10–15 år siden syntes jeg det var veldig spennende med alle mulighetene som lå i å digitalisere undervisningen. Nå er det mye som har skjedd på kort tid, og det kan være lurt å bruke god tid på å vurdere veien videre, sier han.

– Det viktigste er at lærerne er godt kjent med hvordan verktøyene skal brukes, sier han.

Men en baby og en treåring hjemme er det foreløpig ikke så mange skjermdiskusjoner hjemme hos familien Ropstad.

– Datteren vår er glad i å se filmer. Vi har ikke noen eksakt grense for hvor mye hun får se, men vi prøver å begrense det mest mulig, sier Ropstad.