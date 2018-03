VANT KAMPEN: Moren nektet å godta at barna hennes skulle bo i fosterhjem. Sammen med advokat Harald Grape tok hun saken videre til Bergen tingrett, som ga henne medhold. FOTO: Geir Martin Strande

Fikk sønnene tilbake etter åtte måneder

35-åringen mistet omsorgen for barna etter et opphold på Bergen barn- og familiesenter avd. Sudmannske. Nå får institusjonen kritikk i to ferske dommer.