Fregatten står i morgentimene søndag på lekteren. Den skal festes grundig før kjettingene fjernes, og slepet skal begynne.

Nå skal etter planen lekteren «Boabarge» 33 heves ytterligere, opp til to meter fribord. Deretter skal bergingsmannskapene begynne å løse kjettingene fra kranfartøyene «Rambiz» og «Gulliver».

Paul S. Amundsen

Sveiset fast

I løpet av gårsdagen ble «Boabarge» 33 nøyaktig posisjonert under KNM «Helge Ingstad». Under tett overvåking ble ballastvannet pumpet ut av lekteren slik at den gradvis hevet seg opp av vannet. Undervannsdroner (ROV) sjekket underveis løftekjettingenes posisjoner i forhold til dokkputene.

Da lekteren etter hvert var ute av vannet gikk personell om bord og begynte jobben med å sveise fregatten fast til lekteren, slik at den skulle være sikret mot vind og bølger.

Ifølge Forsvaret vil det bli gjennomført ytterligere tiltak for å sikre fregatten om bord på lekteren før KNM «Helge Ingstad» starter på transportetappen hjem til Haakonsvern.