Fraktebåten som står på grunn utenfor Askvoll kan ennå ikke slepes til land på grunn av sterk varmeutvikling.

Snart to døgn etter forliset, kan redningsmannskapet ikke gå om bord i «Heiko» for å undersøke den delen av båten som ble rammet av brann. Fremdeles er det for varmt.

– Vi utelukker ikke at det fremdeles er liv i brannen, sier vaktleder Jan Willie Holbu i Kystverket til Bergens Tidende fredag ettermiddag.

Det var natt til torsdag fire menn ble reddet fra fraktbåten som da sto i full fyr. Motorkraften sviktet, og fraktebåten havnet på en grunne utenfor Askvoll.

Det er rederiet Hardangerfrakt As i Vaksdal, eieren Bjarne Olav Eidnes, forsikringsselskapet og bergingsselskapet som er engasjert, som avgjør når slepet kan starte.

– Kystverket har bedt om en plan for hvordan det skal skje, sier Holbu.

Også politiet venter på at fraktebåten kan trekkes av grunnen. Politiet vil foreta tekniske undersøkelser av «Heiko» så snart som mulig.