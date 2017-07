Politiet frykter skader og panikk i folkemengder.

– Droner er potensielt skadelige hvis de faller ned. Tenk deg scenarioet der en drone faller over en folkemengde på 15.000 mennesker som det var på den siste VG-konserten i Bergen, sier stabssjef og fungerende leder for Felles enhet for operative tjenester ved Vest politidistrikt, Gustav Landro.

Sommer og fint vær frister mang en dronebruker til å lufte maskinen sin, men mange er ikke er klar over hva lovverket sier. Politiet i Vest politidistrikt oppfordrer dronebrukerne til å forholde seg til regelverket for hobbydroner.

8.000 kroner i bot

Dronepiloten som fløy over konserten 4. juli fikk 8.000 kroner i bot og maskinen ble konfiskert. Det er første gang politidistriktet har bøtelagt brudd på regelverket knyttet til droneflyging, men det siste året har distriktet registrert rundt 14 hendelser som kan være brudd på Luftfartstilsynets regler.

– Grunnen til at vi nå går ut med en advarsel, er at vi får en del klager knyttet til dronebruk. Vi vil minne om regelverket og gjøre folk klar over at vi reagerer, sier Landro til NTB.

Registrering og forsikring

Luftfartstilsynets regler innebærer blant annet at droner skal holde minst 150 meter avstand til folkemengder med mer enn 100 personer, ellers skal det holdes 50 meter avstand til enkeltpersoner, biler eller bygninger. Man har kun lov til å fly i dagslys og i edru tilstand. Man kan ikke fly nær ulykkessteder eller innen 5 kilometer fra en lufthavn. Dessuten er man er pålagt å vike for andre luftfartøyer.

Er dronen til nytte- eller næringsbruk, må piloten registrere seg som operatør og må tegne ansvarsforsikring.

Droneforeningen støtter politiet

– Vi deler helt klart politiets bekymring. Droner selges over disk uten krav til praktisk prøve, og man er prisgitt at føreren bruker fornuften og hodet, sier leder i bransjeorganisasjonen for ubemannede luftfartøyer, UAS Norway, Anders Martinsen, til NTB.

Han forteller at det snart er solgt 50.000 droner i Norge på over cirka 700 gram. På nett kan man få droner for et par hundrelapper.

– Det er en mange ansvarsbevisste dronebrukere, men det er også en del nye brukere av luftrommet. Folk må forstå hvilket ansvar de bærer, sier Martinsen.

Nasjonal strategi

Bransjeorganisasjonen har i samarbeid med andre parter utarbeidet et forslag til et felles informasjonsskriv som skal følge med alle droner som selges. Forslaget er sendt til Samferdselsdepartementet.

– Dette er et veldig klokt lavterskeltilbud. Når en person kjøper en drone, får man alle muligheter til å skaffe lettfattelig informasjon. Vi ser at folk flyr droner for nært flyplasser og annen lufttrafikk, sier statssekretær Tom Cato Karlsen til NTB.

Statssekretæren opplyser at det jobbes med en nasjonal dronestrategi som vil foreligge innen utgangen av året, og at forslaget fra bransjeorganisasjonen vurderes som en del av den strategien.

Droneforbud under sykkel-VM

Under sykkel-VM i Bergen er det innført flere midlertidige flyforbudssoner. Forbudet gjelder mellom 15. og 24. september.

– Det kommer en del folk til Bergen i sommer, og det blir tett med folk under mesterskapet, sier Landro i Vest politidistrikt.

Han forteller at det ved større arrangementer gjerne er film- og bildeforbud, og at bruk av drone medfører brudd på det forbudet.

– Dessuten er vi opptatt av sikkerheten til folk, understreker Landro.

– Personer som dronen faller over kan bli hardt skadd, og det kan oppstå panikk i en stor folkemengde med de skader det kan medføre.