Her heiser han regnbueflagget i borettslaget i Åsane- en time senere fjernet noen det.

– De var i alle fall ikke tøffe de som gjorde det. De turde ikke banke på døren og fortelle meg det, sier Sindre Stephen Corneliussen Herstad.

Publisert Publisert For mindre enn 1 time siden

I år skal de markere Bergen Pride i Sindre Stephen Corneliussen Herstads borettslag i Åsane. Foto: Eirik Brekke

Da det ble klart at den store Bergen Pride-festen ble avlyst, fikk Herstad en idé.

Til uken skulle egentlig Regnbuedagene blitt arrangert i Bergen. Det vil bli en digital markering, men den store festivalen, som tradisjonen tro skulle avsluttes med parade gjennom byen, er i år avlyst på grunn av koronapandemien.

I fjor deltok rundt 25.000 mennesker i selve paraden, og tusenvis om kranset traseen.

– Når det ikke blir Pride-feiring slik vi har hatt de siste årene, tenkte jeg det ville være fint å markere dette på en litt annerledes måte. Det er viktigere enn noen gang å markere et budskap om mangfold, kjærlighet, åpenhet og toleranse, sa Herstad, mens han lørdag formiddag sto klar til å heise flagget.

Sindre Stephen Corneliussen Herstad er forberedt på reaksjoner på regnbueflaggene som nå heises på flaggstengene i borettslaget. Foto: Eirik Brekke

Ingen negative reaksjoner

Da flagget har nådd toppen, var han fornøyd.

– Det er fint å gjøre noe som ikke blir gjort alle andre steder. Jeg håper flaggene får henge.

– Har det kommet noen negative reaksjoner på dette?

– Ikke som jeg vet om, men jeg er forberedt på at det vil være delte meninger, og la til:

– Men jeg er stolt av at vi gjør noe litt annerledes her i borettslaget.

I fjor deltok rundt 25.000 mennesker i Bergen Pride-paraden, og tusenvis av mennesker omkranset løypen. Foto: Eirik Brekke

Fjernet det

Det gikk imidlertid ikke lang tid før reaksjonen kom. Et par timer etter at BT var på stedet lørdag så tar Herstad kontakt:

– Det gikk to-tre timer så havnet flagget utenfor døren min. Noen hadde tatt det ned og hengt det opp der.

Han påpeker at det sikkert ikke var vanskelig å finne ut hvem som hadde heist det siden han har et Pride-flagg hengende på balkongen også.

– De var i alle fall ikke tøffe disse. De turde ikke banke på og si det til meg.

Han tok med seg flagget rett ut og fikk heist det opp igjen.

– Ingen skal få ødelegge dette, sier Herstad som har alliert seg med noen naboer som har utsikt mot flaggstangen.

– De skal følge litt med.

– Veldig fin markering

Han påpeker at det ikke bare er han som står bak flaggheisingen, selv om det var hans initiativ. Da det ble klart at det ikke blir regnbuedager som vanlig i Bergen, fikk Herstad ideen om å heise regnbueflagget på flaggstengene i borettslaget der han bor. Han foreslo det for styret, som syntes det var en god idé.

– Jeg har ikke sett at noen andre borettslag har hatt pride-flagget oppe. Borettslaget står jo for samhold, åpenhet og inkludering, og da tenkte jeg det hadde vært fint å stå sammen med Bergen Pride den uken det skal være – spesielt i år siden det blir en redusert feiring.

BT traff ham ved en av de fem flaggstengene i Toppe borettslag i Åsane, der det nå skal vaie regnbueflagg.

– Det er veldig fint å se reglbueflaget vaie her ute, sier Sindre Stephen Corneliussen Herstad. Foto: Eirik Brekke

Sjef for Regnbuedagene i Bergen, Joakim Aadland, sier at han ikke har hørt om at borettslag som har markert Regnbuedagene på denne måten.

– Det er veldig fint at de gjør dette. Det er det sikkert mange som setter pris på sier han.

I tillegg til den digitale festivalen som arrangeres fra 4. til 6. juni, vil Regnbuedagene i år arrangere en digital parade 27. juni.

– Det er det som er den internasjonale pride-dagen, og vi håper at vi kan få så mange bergensere som mulig til å flagge da. Men det er fint at folk begynner allerede nå, sier Aadland.