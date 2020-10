Beste vêret i Europa

Publisert Publisert For mindre enn 1 time siden

Foto: Eirik Brekke (arkiv)

Asbjørn Kristoffersen

Meteorolog Isak Slettebø må ta seg ein bolle. Han må ta seg heile bollebakeriet. Koma her og lova at Vestlandet skulle få noko av det beste vêret i Europa. Kor mange soldagar blir det på hytta til den avdanka Salhusvinskvetten på Kvamskogen denne veka, samanlikna med den sydenferien på hytta mi i Berlin, hadde det ikkje vore for koronaen? Narr meg ikkje til å le tissesjau på meg, herr meteorolog.

Det er meir enn nok at det er mykje betre vêr på Vestlandet enn på Austlandet i haustferien. Det kunne Isak Slettebø ha nøgd seg med å utbasunera. Denne jamføringa er den einaste som tel for ein reinrasa vestlending. At det auser ned i Spania og i Frankrike, gjev null utslag på vestlandske samanlikningsbarometer.

Vêrherrane og vêrdamene på Stormgeo må gjerne halda fram med å haussa opp vestlandsvêret. Men dei må vakta seg vel for å bli opphengde i solbyene. «Evinnelig blå Himmel og dumme glanende Øine»? Sønnavind og vatn er hudpleie og sjelepleie. Først når det surklar i sjela og i hudporene og i sjøstøvlane – og høyet er i hus – har vestlendingar det beste vêret i Europa.

Dei som har lagt seg til tørk i hyttene sine på Kvamskogen i haustferien, kan kjenna seg trygge på at dei snart skal surkla til att. Alt skal bli bra. Men dei må berre ikkje tru at koronahyttene gjer dei til betre vestlendingar enn oss som no sit koronafaste og hyttelause i haustferien, endå det heilt sikkert er betre vêr på Vestlandet enn på Austlandet. (Men ganske sikkert ikkje betre vêr enn i Syden, der skogane tørkar ut og brenn opp og der det knapt surklar i hudporene). Alt er ikkje bra i haustferien.

Dei som har hytte i gamlelandet, har dobbelt opp av heimekontor og hyblar. Vi som har hytte i utlandet, må surkla på heimebøen, heile året. Meteorolog Isak Slettebø vrir kniven i koronaen vår når han skryt av det vestlandske haustferieparadiset.

For min del kunne det godt vore betre vêr både i Spania og i Frankrike enn på Vestlandet i haustferien, beste herr Slettebø.