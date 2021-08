KNM «Helge Ingstad»-forliset og tiden etter

Ved grunnstøtingen kom skadestedet lenger under vann, og vann fosset inn i lugarer og et generator-rom bak i skipet.

Klokken 08:27 startet taubåter å dytte på skipet for å hindre at det skled ut på dypere vann.

To taubåter forsøkte å holde forsvarsskipet fast mot land for at det ikke skulle synke.

Skipet ble fortøyd til land med vaiere, for å hindre at det skled av grunnen. Vaierne ble festet i metallrør som var boret tre meter ned i fjellet.

Litt etter klokken seks om morgenen 13. november røk flere av fortøyningsvaierne. Mesteparten av skipet sank da under vann. Kun radartårnet ble liggende synlig over vannflaten.

Kommisjonen skulle senere slå fast at dette ikke var avgjørende for at skipet forliste .

I en foreløpig rapport fant Havarikommisjonen at en hul propellaksling gjorde at vannet kunne spre seg mellom det som skulle være vanntette skott i skipet.

8. november 2019: Havarikommisjonens første rapport

Rapporten tar for seg tidsrommet frem til kollisjonen.

I rapporten heter det blant annet at mannskapet på fregatten hadde for lite erfaring, at trafikksentralen glemte å registrere fregatten, samt at dekkslysene på tankskipet gjorde det vanskelig å se skipets lanterner.