Dette er byttereglene for julegaver

Kan jeg bytte uten kvittering? Og hva med julegavene kjøpt på nett? Her får du svar.

Norske butikker er ofte romslige med bytteregler ved juletider.

Fremdeles handler vi de aller fleste julegavene i fysiske butikker, men andelen som handles på nett er i kraftig vekst, ifølge Virke.

– I snitt står netthandel for ti prosent av omsetningen, men i enkelte bransjer er andelen mye høyere, sier Bror William Stende. Han er bransjedirektør i faghandel i Virke.

De ser at det byttes gaver fra alle bransjer i desember, men noen utmerker seg mer enn andre.

– De bransjene med størst meromsetning i desember er de som selger leker, gull og ur, elektronikk, kjøkkenutstyr, sport og bøker. De har to til tre ganger så høy omsetning i denne måneden sammenlignet med resten av året, sier Stende.

– Klesbutikkene er de som har høyest omsetning etter dagligvare i desember, med mer enn fire milliarder i omsetning. Her vet vi at det byttes mye, legger han til.

Ingen lovfestet bytterett i butikk

Det er verdt å merke seg at du ikke har bytte- eller returrett etter loven ved kjøp av en vare over disk. Da må varen ha en vesentlig mangel.

– Norske butikker strekker seg imidlertid langt i å imøtekomme kunden. Det kan være alt fra å få en tilgodelapp, få pengene tilbake eller som mange faghandelskjeder opererer med – åpent kjøp i dager eller måneder, sier Stende.

Lovfestet angrefrist på nett

Norske nettbutikker har en angrefrist på 14 dager, etter angrerettloven. Angreretten gjelder i hele EU/EØS. Fra land utenfor Europa gjelder reglene der man handler fra.

– Hvis du kjøper varer i god tid før jul, vil fristen være ute før varene blir gitt bort. Da må du sjekke returordninger før jul. Noen opererer med at en kan bytte for eksempel før 31. januar, eller har 60 dagers åpent kjøp året rundt, sier Caroline Skarderud. Hun er forbrukerjurist i Forbrukerrådet.

– Kan du bytte gaver kjøpt på nett i fysiske butikker?

– Man kan det, forutsatt at nettbutikken og den fysiske butikken juridisk sett er samme butikk, det vil si har samme organisasjonsnummer. Er det snakk om ett og samme selskap, kan man benytte angreretten sin ved å levere tilbake varen i selgerens fysiske butikk, sier Skarderud.

Hun legger til at en alltid bør sjekke reglene på selgerens nettside.

– Angrerettloven sier i og for seg at du kan gå i butikk og returnere en vare, men er du i tvil – send varen tilbake på samme måte som du fikk den. Noen har åpnet for den byttemuligheten allerede, som H & M. Det kan være veldig praktisk og lurt å sjekke som giver før en bestiller på nett, sier Skarderud.

Hun anbefaler også å be om å få en lengre frist for å bytte.

– Da unngår en trengselen på kjøpesenter eller butikker i romjulen i år. Så sjekk utvidede returordninger og se til at alle lapper er på varen. Den skal også være i samme stand som da du mottok den, sier hun.

Tips for å bytte julegaver

Ta vare på kvitteringen eller byttelappen

Ikke bryt forsegling på f.eks. undertøy, filmer eller CD-er

Gå rett til kassen eller betjeningen og si at du skal bytte

Ta vare på emballasjen, særlig for sko

Du har ikke krav på å få pengene tilbake, men de fleste steder kan du få en tilgodelapp

Ikke ta varen i bruk!

Ikke vent for lenge med å ta kontakt med butikken

Varer som er solgt på salg i desember, byttes normalt ikke

Kilde: Virke Faghandel