Alexander Carlsen har opplevd fødselsdepresjon to ganger

Fødselsdepresjon rammer opp til én av tre nybakte fedre.

– Jeg kjente at jeg ikke syntes noe om dette livet her. Med n gang babyen begynte å skrike, fikk jeg et ekkelt sug i meg. Jeg tenkte at jeg ikke orket å være med den.

Alexander Carlsen (30) sitter i sofaen hjemme i Nannestad sammen med kona Caroline Carlsen (30). I seks år hadde paret drømt om å få barn. Da prøverørsforsøket endelig satt, greide den kommende pappaen knapt vente med å fortelle nyheten til familie og venner.