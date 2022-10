Matvareprisene øker: Ti tips til en rimeligere handlekurv

– Jeg fikk sjokk da jeg sjekket hva vi faktisk brukte på mat i måneden. Nå har vi strammet inn, sier Line Tveiten. Matvarer er noe av det som er blitt dyrest det siste året.

– Vi har byttet ut vanlig kjøttdeig av storfe med kjøttdeig av kylling eller svin. Det er mer pris- og miljøvennlig, sier Tveiten når hun er på handletur en fredag kveld i oktober.

Publisert Publisert For mindre enn 50 minutter siden

Hjemme hos Line Tveiten (40) er det hun som er matansvarlig for familien på fire. De siste månedene har hun tatt med seg kassalappen hjem og studert prisene på varene.

Sluttsummen er blitt stadig høyere.

– Da jeg oppdaget at prisen på fersk laks er blitt like høy som for inderfilet av storfe, skjønte jeg at jeg måtte endre vaner på butikken, sier Tveiten.

– Nå er vi heldig, og vi har hatt et ganske romslig matbudsjett. Men i det siste har jeg fått noen sjokk etter matinnkjøp, legger hun til.

Kjøttdeig er også blitt mye dyrere. Dermed velger hun heller kjøttdeig av svin eller kylling til taco, gryter eller pasta.

– Det er mer klimavennlig med svin og kylling, selv om jeg er usikker på dyrevelferden, sier Tveiten som til daglig jobber som rådgiver for bærekraftig mat i Oslo kommune.

Få ti tips til hvordan gjøre handlekurven rimeligere – se nederst i saken.

Tveiten tar kassalappen med hjem og går over prisene for å huske det til neste handletur.

Forbrukerøkonom: – Velg rimeligere merker

Én ting som er sikkert, er at matvareprisene har vært i sterk vekst det siste året. I høst ble det registrert den høyeste prisveksten siden 1980-tallet, ifølge E24.

En ny undersøkelse fra Storebrand viser at flere tar grep for å få ned summen de bruker på mat. Aldersgruppen 30–39 år er i størst grad blitt påvirket av økonomien.

– Én av tre velger oftere billigmerker på butikken. Dette er ofte vel så gode produkter som de dyrere merkevarene, sier spare- og forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand i Storebrand.

Cecilie Tvetenstrand er spare- og forbrukerøkonom i Storebrand. Foto: Kristian S. Moen

– Mer enn én av fire klarer seg med mindre mat og dagligvarer. Dette er spesielt interessant. Ifølge matvett.no kaster nordmenn hver åttende bærepose med mat. Det tilsvarer rundt 1500 kroner i måneden for en familie. Den dyreste maten du kjøper er den som ikke spises, og her har mange mye å spare på bedre planlegging, sier hun.

Undersøkelsen viser også at en av fire har kuttet daglig forbruk og kjøp av kaffe og lunsj ute.

– Å ta med lunsj hjemmefra og smøre niste til deg selv, samtidig som du lager til barna, er en god vane som vil spare deg for mye, mener Tvetenstrand.

Matvareprisene har steget voldsomt det siste året. Laks, mel, olje og kaffe er blant varene som har økt mest i pris.

Bruk tid på å lage et budsjett

Lise Vermelid Kristoffersen står bak podkasten «Pengesnakk» og en instagramkonto der hun gir spareråd til sine følgere. Hun sier det tar tid å bli god på matbudsjett for en hel familie.

– Ikke start med altfor stramt budsjett. La de første ukene gå til å bli kjent med konseptene planlegging, storhandel og å følge med på summene underveis i uken. Så kan en heller jobbe med lavbudsjett når rutinene er innarbeidet, råder hun.

Lise Vermelid Kristoffersen er «supersparer» og har en blogg og en podkast om å spare penger. Foto: Privat

– For å spare på matbudsjettet uten å spise trist og lei mat, kan en inkludere hele familien, sier Kristoffersen.

Det kan gjøres ved familien kan alle si hvilke to-tre retter en ønsker til middag. Foreldre og større barn kan gjette hva rettene vil koste pr. person. Hvilke kommer rimeligst ut?

– Jeg tenker at involvering er det som skal til for å få med alle og for å gjøre maten spennende. Snakk også med barna om hvorfor dere ønsker å bruke mindre penger på mat.

– Ofte er grepene som gjør rettene sunnere, de samme som gjør rettene billigere, for eksempel ved å bytte ut halvparten av tacokjøttdeigen med bønner og bruke mer grønnsaker enn ost og rømme, legger hun til.

Disse matvarene har økt mest i pris Frossen torsk, laks og ørret

Kaffe

Olivenolje

Pasta og couscous

Ketchup og sennep

Frossen frukt

Hermetisk frukt Kilde: Aftenposten økonomi (priseksempler fra september)

– Ha orden og oversikt i kjøleskapet

Hjemme hos Tveiten har de fantasimiddager noen ganger i uken eller måneden. Når sønnene på seks og ni har med seg (uanmeldte) venner hjem, tyr de ofte til den løsningen. Da åpner de skuffer med tørrvarer for å se hva som finnes.

– Det kan bli rart noen ganger, men det er ofte godt likevel, ler hun.

– Vi har den luksusen at vi har to kjøleskap, et på kjøkkenet og et i boden. Dermed har jeg plass til flere middager når jeg storhandler, legger hun til.

Familien startet med storhandel hver mandag under pandemien. Det hendte de fylte på litt på fredagene, men stort sett ble det slik.

– Dessuten har jeg laget meg et eget system i kjøleskapet, hvor jeg ser hva jeg har, slik at jeg ikke glemmer ting som allerede er åpnet eller restematen, sier hun.

Restematen settes i øyehøyde – da kan en rett og slett ikke unngå å se det. Ting hun kjøper flere av, settes i en boks nederst eller legges i det andre kjøleskapet.

– Vi har den luksusen at vi har to kjøleskap. Det gir god oversikt og jeg kan storhandle, sier Tveiten. Hun har også laget et system i kjøleskapet for å ha oversikt over matvarer som er åpnet og over restemat.

– Til og med moren min skryter av orden i kjøleskapet mitt. Dermed vet jeg at det stemmer, legger hun til med en latter.

Hun understreker at hele poenget er å få oversikt og unngå matsvinn.

Matbudsjettet deres lå på rundt 2000 kroner i uken på mat. Det synes Tveiten var overraskende høyt, og da hun og mannen tok en prat om økonomien, forsto de at det ble brukt mye penger på mat ute.

– Hvis vi var i marka på tur, gikk vi gjerne innom en kafé. Plutselig er det brukt 500 kroner på kaffe, bakst og så videre. Det er det slutt på, sier hun.

Marius Tveiten Melstrøm (6) hjelper mamma Line Tveiten på kjøkkenet.

Nå lager familien matpakke til turen i skogen, eller de lager pannekakerøre de kan steke på bål. Nå forsøker hun å tenke i bestemors baner, inspirert av matsvinnkampanjen til Matvett.

– Besteforeldregenerasjonen var nøysomme og alltid flinke til å bruke opp maten, handle på tilbud og kjøpe varer på nedsatt pris. Jeg har det i bakhodet nå, sier Tveiten.

10 tips til hvordan du kan gjøre handlekurven rimeligere

1. Fyll den med færre varer. Kutter du ut godteri, brus og andre utskeielser, er det penger spart. 2. Fyll kurven med billigere ingredienser. Kjøper du råvarer som løk, potet, linser, ris, kål, gulrøtter og bønner og lærer deg å lage måltider fra bunnen, får du mye mer mat for en rimeligere penge. 3. Gå på butikken sjeldnere. Bruker du opp det en har hjemme, kaster du mindre mat og sparer på den måten miljøet og bankkontoen samtidig. 4. Planlegg måltider, da får du brukt opp det du har i kjøleskap og fryser, og du kan utnytte gode tilbud og unngå impulskjøp i butikken. 5. Erstatt merkevarer med butikkenes egne varer. Ofte er det ikke forskjell i kvalitet, men prisen er mye lavere. Disse varene finnes i nesten alle kategorier (brød, tørrvarer, middag, grønnsaker, jus, vaskeprodukter og personlig hygiene). 6. Storhandle én gang i uken og bruk gjerne en app for å planlegge – det sparer tid og penger. 7. Ha en restehylle i kjøleskapet. 8. Ha en liste på fryseboksen som viser hva som er oppi, og stryk ut og legg til etter hvert. 9. Kjøpe nedsatte varer med kort holdbarhet – f.eks. oppskåret brød som en kan fryse og deretter riste. 10. Lag gode retter av restemat som supper, smoothie eller omeletter. Det finnes mange oppskrifter på nett, blant annet hos matprat.no, matpaabordet.no eller på diverse matbutikkers hjemmesider. Kilder: Lise Vermelid Kristoffersen/@pengesnakk, forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand i Storebrand og «Mammaklubb for bra damer», en Facebook-gruppe opprettet av blant andre Tveiten.