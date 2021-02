Nei, du kan ikke bestemme hvordan barnet ditt skal utvikle seg. Likevel er du helt avgjørende.

Å være forelder er som å bruke en tyggismaskin: Du vet at den spytter ut en tyggis, men aner ikke hvilken farge den får.

Har du spørsmål om foreldreliv? Skriv foreldreliv@aftenposten.no og få svar fra våre spaltister. Spørsmål behandles konfidensielt.

«There is no such thing as an innfant» sa den britiske legen og psykoanalytikeren Donald W. Winnicott i 1965. Med det mente han at der det finnes et spedbarn, finnes også omsorg. Og om det ikke finnes omsorg, finnes heller ikke barnet.