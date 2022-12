Nå er omgangssyken her. Barnelegen har en eske klar i kjelleren merket «spy».

Hånddesinfeksjon hindrer ikke smitte av norovirus – vann og såpe er bedre.

Det er greit å ha en plan og en rutine når familien blir rammet av omgangssyke. Særlig viktig er det å følge med på formen til små barn og få i barnet nok væske.

Sveinung Larsen

I kjelleren har vi en liten eske merket «Spy». Det er hverken picture perfect eller instragramvennlig, men det er praktisk. Barn får spysjuka. Da er det fornuftig å ha en plan. Folkehelseinstituttet har nettopp gått ut med varsel om at norovirus er i omløp, så da er det enda bedre grunn til å ha en plan.

Hva er i esken? Flere slitne laken, engangsservietter, saft på boks og rehydreringspulver. Vi kommer tilbake til alt dette.

Når fireåringen plutselig kaster opp i sofaen samtidig med at Fantorangen hopper i en søledam på TV, ser det ofte dramatisk ut. De blir med ett så syke. Jeg blir bekymret selv noen ganger, uansett hvor mange ganger jeg har sett det. Vi har mange ord på det; oppkastsjuka, spysjuka, omgangsjuka, farrang, og rennskitu (den siste selvforklarende og fra Nord-Norge).

I medisinen sier vi gjerne gastroenteritt. Gastro betyr magesekken, enter eller entero betyr at det har noe med tarmen å gjøre. Og som alltid betyr suffikset – itt at det er en betennelse forårsaket av en infeksjon, som regel av et virus. Det er flere å ta av.

Viktig å følge litt med

Herfra og ut er det viktig å stoppe opp litt. Noen vil være litt kjappe på avtrekkeren og si at barnet kaster opp, da har hun fått et omgangssykevirus. Veldig ofte stemmer det, men ikke alltid. Vi vet bare det vi vet, og det er at barnet kaster opp.

Hvis det er omgangssyke i omløp, er det som regel greit. Det heter omgangssyke av en grunn. Minsten er blitt smittet i barnehagen, snart er det din tur.

På den annen side kan det være andre årsaker til at barn kaster opp, den listen er lang. Derfor er det viktig å følge litt med. Særlig på de som bare kaster opp og ikke har diaré, og spesielt hvis det ikke er noen andre som er syke.

Sveinung Larsen Overlege i barnemedisin og skribent.

Har bakgrunn som journalist og har skrevet boken «Barnelegens beste råd».

Men hvis du, og eventuelt fastlegen du kanskje ringte, er sikre nok er veien videre enkel: Det handler om å erstatte væsketapet. Det er viktig. Barn kan tape ganske store mengder væske ved diaré og oppkast. Som alltid har de minste høyest risiko.

Særlig ved barn under seks måneder skal vi ha lav terskel for å kontakte lege eller legevakt for en vurdering. Barn med stort væsketap blir slappe, de orker kanskje ikke drikke, de tisser langt mindre, urinen blir mørk, øynene kan synke inn og huden blir blek.

En egen rutine

De fleste barn med gastroenteritt må imidlertid ikke innlegges. De er i grei form, drikker selv og tisser. Men de vil ha behov for væske. Det vanligste er å tilby litt tynn saft eller eplejuice eller annen drikke barnet vil ha. Hvis barnet ammer eller får morsmelkerstatning, skal hun fortsette med det.

Man kan også bruke egne salt- og sukkerblandinger, de kalles orale rehydreringsløsninger, og de kan man kjøpe på apoteket. De er veldig effektive, og har man barn i rett alder, er det kanskje en god idé å ha slikt liggende i tilfelle.

Enkelte blander Farris og eplesaft, men denne oppskriften inneholder så lite salt at det blir mer å regne som tynn saft.

Hjemme har vi vår egen rutine. Vi henter opp den lille esken og lager en improvisert seng i stuen eller på soverommet med flere laken oppå hverandre. Så gir vi hyppig drikke i små slurker, gjerne med sukker i, og så kaster hun opp. Da ruller vi sammen lakenet og legger det på verandaen, helt til det neste også blir spydd på og slik fortsetter vi. Det blir nok ikke en dag du glemmer med det første.

Antibac har begrenset effekt

God hånd- og kjøkkenhygiene forebygger videre smitte. Det betyr hyppig håndvask med såpe og vann, for alkoholbasert hånddesinfeksjon har begrenset effekt mot det noroviruset Folkehelseinstituttet nå har varslet om.

Det gjelder både dem som er smittet, og også de som har vært i kontakt med personer som er syke. Det er også lett å gi smitten videre ved å lage mat til andre. Barna skal ikke tilbake til skole eller barnehage før minst 48 timer etter at oppkast og diaré har gitt seg

De gode nyhetene er at vi ser langt mindre gastroenteritter i dag, enn da jeg startet å arbeide som barnelege. Årsaken er helt enkelt at vi siden 2014 har vaksinert spedbarn mot rotavirus, som er et av de vanligste og viktigste av magevirusene. Før vaksineringen startet var rotavirus årsaken til nesten to tredjedeler av alle sykehusinnleggelser av sped- og småbarn med diaré og oppkast. Få år senere var det nesten helt borte.

Vi har nettopp hatt gastroenteritt i vår familie og smittet naturligvis alle i storfamiliene inklusive fire av fire besteforeldre. Den eneste som slapp unna, var en heldig tante. Heldigvis ble vi ferdige før jul, forhåpentlig. Nå er lakenene for lengst vasket og ligger klare nede i kjelleren til neste runde.

