Aftenposten Foreldrelivs eksperter: psykolog Line Marie Warholm (f.v.), psykolog Lars Halse Kneppe og lege Carina Saunders.

Hva skal jeg si til gutten min som aldri vil legge seg? Hvordan skal jeg håndtere at datteren min er litt annerledes enn andre og sliter på skolen? Kan jeg gjøre noe for å unngå at barna utvikler allergier? Hva når tenåringen blir helt taus?

Livet med barn fører med seg utallige problemstillinger. Aftenposten Foreldrelivs eksperter kan svare på mange spørsmål om alt fra barnas psykiske og fysiske helse til vanlige, dagligdagse diskusjoner og utfordringer.

Les mer om bakgrunnen til legen og de to psykologene nederst i denne saken.

Her kan du lese mer om våre eksperter:

Line Marie Warholm Psykologspesialist med videreutdanning innen psykoanalyse. Bred erfaring fra offentlig psykisk helsevern, familievern, privat praksis og fra rettsvesenet. Forfatter av boken Kule kids og foreldre som strever med å slippe taket.

Lars Halse Kneppe Psykolog ved Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) og ved flere videregående skoler i Oslo. Snakker daglig med tenåringer om deres bekymringer. Forfatter av bøkene I hodet på en tenåring og Sykt flink.

Carina Saunders Lege ved Ullevål universitetssykehus og doktorgradskandidat. Spesialiserer seg i barnesykdommer. Forsker på tarm, kosthold og allergi hos barn. Gir også råd til foreldre på Instagram: @dr.carinasaunders