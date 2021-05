Da Daniel Bache (26) visste at livet gikk mot slutten, ble kjellerstuen omgjort til pasientrom.

Over halvparten av oss kunne tenke seg å dø i eget hjem. Likevel dør bare 13 prosent hjemme. For Daniel Bache (26) og familien ble hjemmedød det beste alternativet.

– Det ville vært forferdelig for oss å være her hjemme, mens Daniel skulle vært på en institusjon. Vi ville jo være sammen hele tiden.

Gunhild Bache (55) ser bort på datteren Ingrid Bache (24). De står i kjellerstuen i tomannsboligen på Høybråten i Oslo. På de hvite veggene henger familiebilder og broderier. En grå sofa tar mye av plassen. En spinningsykkel er plassert foran TV-en. Lite vitner om at et liv tok slutt i dette rommet for bare åtte måneder siden.