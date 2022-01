Morgenstresset kan ødelegge resten av dagen. Noen enkle grep kan hjelpe.

Trebarnsmoren Sara Lossius (40) sverger til noen enkle grep for å få en fin morgen.

Med tre barn i alderen to, seks og åtte år som skal i barnehage og på barneskolen, er hverdagen hektisk nok for Sara Lossius og Jon Birkelund (41).

I fjor begynte Lossius å tenke på hva som skal til for at morgenen skal være god og ikke så stressende. En god start på dagen kan sørge for at resten av dagen også blir god. Men hvor små grep skal egentlig til for å få en fin og mindre stressende morgen?