Mat uke 34 «Tortellini» med kjøttfyll og tomatsaus

Lise Finckenhagen

Publisert Publisert Nå nettopp

Tid: 1 time og 30 minutter

Mengde: 4 porsjoner

Ingredienser:

Pastadeig

400 g mel

4 stk. egg

1 stk. eggeplomme

1 ss olivenolje

1 ts salt

Mel (til utkjevling)

Kjøttfyll

300 g oksekjøtt, kvernet

300 g salsicca, rå italiensk pølse

200 g ricotta

1 dl parmesan, revet

1 stk. egg, stort

2 ss persille, hakket

Salt og kvernet pepper

Tomatsaus

2 bokser tomater

4 fedd hvitløksfedd, finhakket

1 stk. sjalottløk, eller 0,5 løk, finhakket

1 stk. rød chili, eller en klype chiliflak

1 klype salt

1 klype sukker

2 stilker basilikum, frisk

Olivenolje

Slik lager du «Tortellini» med kjøttfyll og tomatsaus

Deig

Legg melet i en haug på bakebordet og lag en grop i midten. Visp sammen egg, eggeplomme, salt og olje i en bolle. Hell blandingen ned i gropen. Rør melet inn i eggene ved hjelp av en gaffel, litt etter litt. Når deigen begynner å samle seg, knar du den smidig, jevn og elastisk i cirka 10 minutter.

Konsistensen skal være fast og ikke klissete. Virker deigen for hard/tørr, kan du kna inn litt vann. Pakk deigen inn i plastfolie og la den hvile i kjøleskapet, eller på kjøkkenbenken, i minst 30 minutter.

Del pastadeigen i tre jevne biter. Begynn med den ene, pakk de andre inn i plastfolie og la de hvile så lenge. Klapp deigen flat med hånden, og kjør den igjennom pastamaskinens tykkeste nivå. Dryss litt mel over maskinen og pass på at deigen hele tiden er rett og fin. Gjenta det et par tre ganger, brett gjerne samme leiven (som en bok) et par ganger mens du jobber på det tykkeste nivået.

Fortsett å kjevle pastaen igjennom alle nivåene, og minst to ganger pr. nivå, til ønsket tykkelse (tynn). Del eventuelt leiven i to slik at den blir enklere å jobbe med.

Legg cirka 1 ts fyll med jevne mellomrom på den ene siden av leiven, pensle kantene med vann og løft den andre siden over. Klem deigen godt sammen rundt fyllet (prøv å unngå luftbobler rundt fyllet) og skjær eller trykk ut ravioli med en passende utstikker eller et glass.

Kok ravioliene i rikelig med lettsaltet vann i cirka 3 minutter rett før servering.

Saus og fyll

Begynne med sausen. Knus tomatene med hendene eller med en gaffel, fjern eventuelle harde stilkefester hvis du finner noen. Bruk en tykkbunnet kasserolle og fres hvitløk og sjalottløk i en god klunk med olivenolje. La det frese et par minutter under omrøring til løken blir myk uten at den får noe særlig farge.

Tilsett tomater, chili, salt, sukker og basilikumstilker. La det hele småkoke i minst 20 minutter (under sporadisk omrøring) eller til sausen har tyknet, og oljen som har samlet seg på toppen er nydelig rødoransje. Fjern basilikumstilkene og juster smaken med salt og sukker (bland eventuelt inn en håndfull hakkede basilikumblader helt til slutt).

Bland kvernet kjøtt sammen med pølsefarse, ricotta, parmesan, egg og persille sammen til en jevn farse.

Lag fylte pastaputer som beskrevet. Form og fasong kan varieres etter eget ønske.

Server nykokte pastaputer med tomatsaus og parmesan.

Tips!

At ikke form og fasong nødvendigvis blir helt perfekt, er bare flott. Det viser at disse herlige munnfullene er ekte hjemmelaget vare.

Selv forsøkte jeg meg på tortellini, men fant ut underveis at de muligens ikke hadde passert standarden til en italiensk bestemor – uten at det gikk ut over smaken. Det viktigste er at de er tette.

Foto: Stian Broch