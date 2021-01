Statistikken er klar: Disse navnene ble gitt til flest barn i fjor

Nora og Jakob var de mest populære navnene for barna som ble født i 2020. Bibelske navn gjør det best på guttesiden. Et mulig Harry Potter-inspirert navn gjør et hopp på jentelisten.

Nora og Jakob troner navnelisten for 2020. Foto: Shutterstock / NTB

Nora topper listen over mest populære jentenavn i fjor. Tett etter følger Emma og Ella

– Nora er en kortform av Eleonore og dukket opp i kjølvannet av Ibsens «Et dukkehjem». Nora var lite brukt mellom 1940 og 1980, men så kom et oppsving sammen med mange andre korte jentenavn som slutter på «a», forteller seniorrådgiver Jørgen Ouren i SSB i en pressemelding.

Nora er det tredje mest brukte jentenavnet etter årtusenskiftet, etter Emma og Sara. Det var også toppnavn i 2012 og 2014 og kom på annenplass i 2019.

Guttenavn fra bibelen

For guttene er det Jakob eller Jacob som tar førsteplassen på fjorårets liste. Det kom inn på topp 10-listen i 2013 og har tronet listen både i 2017, 2019 og 2020.

– Jakob er et hebraisk navn av ukjent opphav og er et typisk bibelnavn. Når vi finner Noah på tredje, Filip på femte og Lucas på syvendeplass, ser vi at bølgen med bibelske guttenavn lever i beste velgående.

På annenplass finner vi navnet Emil, mens Oliver er på fjerdeplass.

Det kommer frem i den ferske statistikken fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Seniorrådgiver i SSB, Jørgen Ouren. Foto: SSB

Dette var de mest populære jentenavnene:

Nora/Norah Emma Ella Maja/Maia/Maya Olivia Emilie Sofie/Sophie Leah/Lea Sofia/Sophia Ingrid

Dette var de mest populære guttenavnene:

Jakob/Jacob Emil Noah/Noa Oliver Filip/Fillip/Philip/Phillip William Lucas/Lukas Liam Henrik Oskar/Oscar

Harry Potter-inspirert?

Ouren mener ett navn er verdt å merke seg i år. Det er Hedvig. I 2019 havnet navnet på en 70. plass. I fjor klatret det opp til 40. plass på listen.

– For dem som kjenner historien om Harry Potter, er uglen Hedvig en kjent karakter. Den første boken om Harry Potter ble utgitt i 1997. Mange av dem som leste om Harry Potters magiske verden som barn eller ungdom, er nå voksne. Det vites ikke sikkert, men kanskje noen har latt seg inspirere av Harrys kloke ugle når de selv har fått barn, sier Ouren i pressemeldingen.

Nye navn på topp ti

Det er to nye navn på jentenes topp ti-liste i år: Emilie og Leah. Sara er for første gang siden 1999 ikke lenger blant de aller mest populære navnene. Heller ikke Ada er å se på listen i år.

På guttenes topp ti er det kun ett nytt navn. Det er Liam, som opprinnelig er irsk og en variant av William. Aksel er ute av listen.

Endringer fra 2019

I 2019 var det Emma og Jakob/Jacob som toppet navnelistene.

Emma har dominert navnetoppen siden 2003 og ble årets navn for tiende gang, mens Jacob tronet listen også i 2017.

På andre- og tredjeplass fulgte Nora/Norah og Sofie/Sophie for jentene og Lucas/Lukas og Filip/Fillip/Philip/Phillip for guttene.

