Vil du hjelpe barnet med språkutviklingen? Da må du ta et skritt tilbake, sier ekspertene.

Slik kan du støtte barnet når det skal lære å snakke.

Fra plundring og uforståelig babling, til lyder som likner på noe du kan kjenne igjen. Mange foreldre venter spent på de første ordene fra barnets munn og kan bli bekymret dersom de lar vente på seg.

– Det kan være uheldig dersom foreldrene blir for dominerende i samtalen og i sitt behov for at barnet skal snakke. Da må du ta et ta et skritt tilbake, sier Anna Sara H. Romøren.