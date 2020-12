Årets mest populære familiesak: Du skal ikke tåle alt, bare fordi dere er i familie

Hvor langt må vi strekke oss for dem vi er i familie med?

De fleste av oss har en oppfattelse av at man har et ansvar for familiemedlemmer. Man kan ikke la være å invitere farmor på julaften, selv om hun bare klager og lager dårlig stemning. Man må hjelpe tante med å klippe hekken, selv om hun er sur og utakknemlig. Det er jo familie.