Sjå pressebrifing om Flesland-stenginga kl. 10

Den 51 år gamle russeren som ble pågrepet på Tromsø lufthavn fredag, er varetektsfengslet i to uker.

Nord-Troms og Senja tingrett legger vekt på at er grunn til å frykte at siktede vil unndra seg strafforfølgning, og at det er nærliggende fare for at han vil ødelegge bevis i saken.

Retten mener det foreløpig ville være uforholdsmessig å fengsle ham i fire uker, slik påtalemyndigheten ba om. De viser til at det så langt bare fins informasjon om at siktede har fløyet dronen over Kirkenes.