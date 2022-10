Siste nytt om gass- og oljeberedskapen

EU-landene sliter med å bli enige om tiltak for å få ned energiprisene, men felles innkjøp av gass kan ligge i kortene fra 2023.

– Det er enighet blant ministrene om at vi er nødt til å kjøpe gass sammen fra 2023, sier Tsjekkias industriminister Jozef Sikela, som ledet et møte for EUs energiministre i Praha onsdag.

Han tok også til orde for solidaritet og energisparing.

– Vi ble også enige om at vi endre dagens prisindeks for å sikre den bedre mot spekulasjon og pristopper, fortsatte Sikela, med henvisning til den nederlandske referanseindeksen for gasshandel, TTF.

Det ble ikke enighet blant ministrene om et mye omtalt forslag om et pristak på gass.

Ballen ligger nå hos EU-kommisjonen, som må utforme regler for å sette tiltakene ut i livet. En pakke med forslag skal presenteres 18. oktober, sa EUs energikommissær Kadri Simson etter onsdagens møte.