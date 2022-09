Siste om klima og miljø

I løpet av sitt to dager lange besøk i Pakistan skal FN-sjef António Guterres blant annet besøke provinsen Sindh, som er hardest rammet av flomkatastrofen i landet. Foto: Fareed Khan / AP / NTB

FNs generalsekretær António Guterres ber verden komme sammen for å støtte Pakistan med flomkatastrofen som rammer landet.

To måneder med rekordmye nedbør i monsunen har utløst enorme oversvømmelser i store deler av landet. Nesten 1.400 er bekreftet døde så langt, og vannmengdene har ødelagt infrastruktur og levebrødet til millioner av mennesker.

Minst 33 millioner mennesker er berørt av flomkatastrofen, som de fleste observatører sier er et direkte resultat av klimaendringene. Pakistanske tjenestemenn sier naturkatastrofen er en eksistensiell trussel for landet. Over en tredel av distriktene i Pakistan har meldt om flomproblemer.

Guterres skal besøke landet i to dager og skal blant annet møte statsminister Shehbaz Sharif før han reiser videre til regionen Sindh, som er hardest rammet.

– Vi ønsker dette besøket velkommen. Det vil hjelpe verden med å forstå omfanget av ødeleggelsene, sier Pakistans informasjonsminister Marriyum Aurangzeb.